Що приготувати на сніданок з вівсянки: поради від учасниці «МастерШеф»
Вівсянка – чудова ідея для смачного і корисного сніданку. Адже вівсяні пластівці містять повільні вуглеводи, які заряджають бадьорістю, а також вітаміни і мінерали, що так потрібні нашому організму. При цьому щоранку їсти кашу необов’язково. Є безліч страв, які можна швидко і просто приготувати з вівсяних пластівців. Учасниця «МастерШеф. Професіонали» Юлія Прохода поділилась рецептами найапетитніших та ситних сніданків з вівсянки.
Ягідний крамбл
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Інгредієнти:
- Свіжі або заморожені ягоди — 4 ст. л.
- Вівсяні пластівці — 4 ст. л.
- Кардамон — ½ ч. л.
- Олія — 1—2 ст. л.
- Мед — 2 ч. л.
Спосіб приготування:
- Ягоди промити або попередньо розморозити. Викласти на дно порціонної керамічної форми та полити 1 ч. л. меду.
- В окремій ємності змішати вівсяні пластівці, кардамон, олію та мед, що залишився. Викласти поверх ягід.
- Випікати 10–15 хв. при 200 °С. Крамбл готовий, коли ягоди пустили сік, а верхівка підрум’янилась. Готову страву можна подати гарячою з кулькою морозива.
Домашня гранола
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Інгредієнти:
- Вівсяні пластівці — 4 скл.
- Цукати — ¾ скл.
- Горіхи і насіння гарбуза або соняшника — ¾ скл.
- Сухофрукти або сушені ягоди — ½ скл.
- Мед — 4 ст. л.
- Олія — 2 ст. л.
- Кориця — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Сухофрукти залити окропом і залишити на 15 хв. Пластівці, цукати, рублені горіхи і насіння змішати. Пропорції можна варіювати на свій смак.
- У сотейник налити мед, олію і додати корицю. Нагрівати помішуючи, доки суміш не стане більш рідкою.
- Залити медовою сумішшю пластівці та добре перемішати.
- Викласти майбутню гранолу на вистелене пергаментом деко. Випікати 15–20 хв. при 175 °С, час від часу помішуючи. До готової граноли додати улюблені сухофрукти або сушені ягоди. Подавати з йогуртом або апельсиновим соком.
Смузі з червоної та чорної смородини
Інгредієнти:
- Вівсяні пластівці — 2 ст. л.
- Червона смородина — 1 скл.
- Чорна смородина — 1/3 ст.
- Банан — 1 шт.
- Натуральний йогурт — 150 мл
- Морозиво (можна замінити кисломолочним сиром) — 200 г
- Мед — за смаком
Спосіб приготування:
- У чашу блендера помістити вівсяні пластівці та змолоти в борошно.
- Додати свіжу або заморожену смородину і нарізаний банан. Подрібнити все разом в пюре.
- Додати до ягідної суміші морозиво, йогурт та мед. Збивати до отримання однорідної маси.
- Готовий смузі розлити у склянки і прикрасити ягодами.
Кокосове вівсяне печиво
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Інгредієнти:
- Вівсяні пластівці — 75 г
- Цільнозернове борошно — 70 г
- Кокосова стружка — 60 г
- Олія — 6 ст. л.
- Мед — 4 ст. л.
- Сода — 1 ч. л.
- Лимонний сік — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Сухі інгредієнти змішати.
- Олію з’єднати з медом. Погасити соду лимонним соком і додати до медово-олійної суміші.
- Влити рідкі інгредієнти в сухі та перемішати.
- Деко вистелити пергаментним папером. Вологими руками сформувати кульки, викласти на папір і злегка притиснути ложкою, надаючи форму печива.
- Випікати 10 хв. при 200 °С.
Банановий хліб без цукру
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Інгредієнти:
- Вівсяні пластівці — 1 ст.
- Банан — 3 шт.
- Молоко — ½ скл.
- Кориця — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Змолоти в борошно 3/4 скл. вівсяних пластівців.
- У чашу блендера покласти банан, корицю і мелені пластівці. Залити молоком і збити.
- Всипати цільні пластівці та ложкою перемішати до однорідності. За бажанням можна додати сухофрукти або рублені горіхи.
- Вилити тісто в прямокутну форму і випікати 1–1,5 год. при 180 °С.
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