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«Спіймати Кайдаша» — найкращий ігровий серіал, а Наталка Ворожбит — відкриття року. Як пройшла церемонія нагородження кінопремії «Золота Дзиґа»

14.06.2021

У суботу, 12 червня, Українська кіноакадемія оголосила імена переможців п’ятої Національної кінопремії «Золота Дзиґа». 12-серійний проєкт «Спiймати Кайдаша», знятий на замовлення телеканалу СТБ, став найкращим ігровим серіалом 2020 року. А шоуранерка серіалу, сценаристка, драматургиня і режисерка Наталка Ворожбит — відкриттям року.

спіймати кайдаша

Віктор Жданов, Олександр Тименко, Тарас Цимбалюк, Наталка Ворожбит, Ірина Мак, Дарина Федина

 

Дивитись онлайн «Спiймати Кайдаша»

Як проходила церемонія нагородження престижної кінопремії, дивіться в нашому репортажі.

Цього разу «Золота Дзиґа» зібрала гостей і номінантів у PM Hall Terrace. Гості, які скучили за рік локдауну за вечірніми заходами, виблискували вбранням відповідно до встановленого дрес-коду Creative Black Tie.

Ведучі церемонії Олег Панюта та Даша Трегубова

 

Ведучими заходу були Даша Трегубова та Олег Панюта. Відкрила церемонію нагородження вітальним словом Голова Наглядової ради Української кіноакадемії, президентка Одеського міжнародного кінофестивалю, засновниця і керівна партнерка венчурного фонду TA Ventures, засновниця онлайн-платформи Dzyga MDB Вікторія Тігіпко.

Золота Дзиґа

 

Цього року «Золоту Дзиґу» вручали у 23 номінаціях. «Найкращий ігровий серіал» була запроваджена вперше за п’ять років існування Національної кінопремії. І для нас особлива гордість, що першими номінантами цього шорт-листа стали серіали, які виходили в ефірі телеканалів групи StarLightMedia: «Спiймати Кайдаша» (СТБ), «І будуть люди» (СТБ), «Козаки. Абсолютно брехлива історія» (ICTV) та «Перші ластівки. Zалежні» (Новий канал).

Олексій Гладушевський, креативний продюсер Starlight Originals Content

 

Євген Тунік, креативний продюсер серіалу “Перші ластівки”, та художник з гриму Марта Скальська

 

Олена Борозенець, Катерина Григоренко, Остап Дзядек (серіал “І будут люди”)

 

Найкращим ігровим серіалом 2020 року члени Української кіноакадемії назвали «Спiймати Кайдаша».

Анна Мачух

 

Виконавча директорка Української кіноакадемії та Одеського міжнародного фестивалю, співзасновниця платформи Dzyga MDB Анна Мачух: «Для мене величезна честь вручати “Золоту Дзиґу” саме в цій номінації. Крім фільмів я дивлюся також дуже багато серіалів. І коли я дивилася серіали Netflix, Hulu, НВО, я мріяла про те, що з’являться українські серіали, які буде настільки ж цікаво дивитися, захочеться рекомендувати їх друзям і чекати на новий сезон. Нарешті такі серіали у нас з’явилися. Я вдячна нашому Правлінню, що воно підтримало мою ініціативу додати номінацію “Найкращий ігровий український серіал”, і сьогодні я з радістю вручаю першу “Дзиґу” в цій номінації серіалу “Спіймати Кайдаша”».

Людмила Семчук та команда “Спіймати Кайдаша”

 

Керуюча директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук: «Ми неймовірно вдячні за таку високу оцінку серіалу “Спіймати Кайдаша”. Це велика подія для телеканалу СТБ і всієї медіагрупи StarLightMedia. Ми давно мріяли про те, щоб в Україні з’явився сучасний і по-справжньому український серіал, автентичний, що нікого не копіює. Серіал про нас, про дуже важливі теми. Ви всі бачили наших героїв — вони справжні, такі, як ми. Завдяки Наталці Ворожбит ми змогли в цьому серіалі сказати про те, що нас усіх дуже хвилює. Незважаючи на таку веселу назву, серіал порушує дуже важливі питання».

Людмила Семчук та Наталка Ворожбит

 

Наталка Ворожбит: «Я щаслива, що ми зробили серіал про себе і для себе. Хочу подякувати сьогодні Володимиру Бородянському, який свого часу замовив цей серіал для СТБ, Сергію Назарову, Талі Пристаєцькій, Дімі Кицаю. Хочу подякувати режисеру Саші Тименку, оператору Анатолію Сахну і всій-всій неймовірній команді проєкту. Дякую!»

Керуюча директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук

 

Наталка Ворожбит та Олександр Тименко

 

Цей вечір став для Наталки Ворожбит справжнім тріумфом. Її фільм «Погані дороги» отримав «Золоту Дзиґу» відразу в чотирьох номінаціях: «Найкраща чоловіча роль» (Юрій Кулініч), «Найкраща чоловіча роль другого плану» (Ігор Колтовський), «Найкраща жіноча роль другого плану» (Оксана Вороніна), «Найкращий сценарій» (Наталка Ворожбит).

Наталка Ворожбит – у номінації “Відкриття року”

А сама Наталка Ворожбит була відзначена престижною кінопремією в номінації «Відкриття року».

Наталка Ворожбит, Тарас Цимбалюк та Антоніна Хижняк

З повним списком переможців можна ознайомитися на сайті Української кіноакадемії.

Тарас Цимбалюк

 

Олександр Боднар та Антоніна Хижняк

 

Олена Борозенець, Катерина Григоренко (серіал “І будуть люди”)

 

Олена Лавренюк

 

Ігор Колтовський

 

Яніна Соколова

 

Ахтем Сеітаблаєв

 

Людмила Семчук

 

Керуюча директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук та Генеральна продюсерка кіно-серіального виробництва СТБ Катерина Шевелюк

 

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