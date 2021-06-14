У суботу, 12 червня, Українська кіноакадемія оголосила імена переможців п’ятої Національної кінопремії «Золота Дзиґа». 12-серійний проєкт «Спiймати Кайдаша», знятий на замовлення телеканалу СТБ, став найкращим ігровим серіалом 2020 року. А шоуранерка серіалу, сценаристка, драматургиня і режисерка Наталка Ворожбит — відкриттям року.

Дивитись онлайн «Спiймати Кайдаша»

Як проходила церемонія нагородження престижної кінопремії, дивіться в нашому репортажі.

Цього разу «Золота Дзиґа» зібрала гостей і номінантів у PM Hall Terrace. Гості, які скучили за рік локдауну за вечірніми заходами, виблискували вбранням відповідно до встановленого дрес-коду Creative Black Tie.

Ведучими заходу були Даша Трегубова та Олег Панюта. Відкрила церемонію нагородження вітальним словом Голова Наглядової ради Української кіноакадемії, президентка Одеського міжнародного кінофестивалю, засновниця і керівна партнерка венчурного фонду TA Ventures, засновниця онлайн-платформи Dzyga MDB Вікторія Тігіпко.

Цього року «Золоту Дзиґу» вручали у 23 номінаціях. «Найкращий ігровий серіал» була запроваджена вперше за п’ять років існування Національної кінопремії. І для нас особлива гордість, що першими номінантами цього шорт-листа стали серіали, які виходили в ефірі телеканалів групи StarLightMedia: «Спiймати Кайдаша» (СТБ), «І будуть люди» (СТБ), «Козаки. Абсолютно брехлива історія» (ICTV) та «Перші ластівки. Zалежні» (Новий канал).

Найкращим ігровим серіалом 2020 року члени Української кіноакадемії назвали «Спiймати Кайдаша».

Виконавча директорка Української кіноакадемії та Одеського міжнародного фестивалю, співзасновниця платформи Dzyga MDB Анна Мачух: «Для мене величезна честь вручати “Золоту Дзиґу” саме в цій номінації. Крім фільмів я дивлюся також дуже багато серіалів. І коли я дивилася серіали Netflix, Hulu, НВО, я мріяла про те, що з’являться українські серіали, які буде настільки ж цікаво дивитися, захочеться рекомендувати їх друзям і чекати на новий сезон. Нарешті такі серіали у нас з’явилися. Я вдячна нашому Правлінню, що воно підтримало мою ініціативу додати номінацію “Найкращий ігровий український серіал”, і сьогодні я з радістю вручаю першу “Дзиґу” в цій номінації серіалу “Спіймати Кайдаша”».

Керуюча директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук: «Ми неймовірно вдячні за таку високу оцінку серіалу “Спіймати Кайдаша”. Це велика подія для телеканалу СТБ і всієї медіагрупи StarLightMedia. Ми давно мріяли про те, щоб в Україні з’явився сучасний і по-справжньому український серіал, автентичний, що нікого не копіює. Серіал про нас, про дуже важливі теми. Ви всі бачили наших героїв — вони справжні, такі, як ми. Завдяки Наталці Ворожбит ми змогли в цьому серіалі сказати про те, що нас усіх дуже хвилює. Незважаючи на таку веселу назву, серіал порушує дуже важливі питання».

Наталка Ворожбит: «Я щаслива, що ми зробили серіал про себе і для себе. Хочу подякувати сьогодні Володимиру Бородянському, який свого часу замовив цей серіал для СТБ, Сергію Назарову, Талі Пристаєцькій, Дімі Кицаю. Хочу подякувати режисеру Саші Тименку, оператору Анатолію Сахну і всій-всій неймовірній команді проєкту. Дякую!»

Цей вечір став для Наталки Ворожбит справжнім тріумфом. Її фільм «Погані дороги» отримав «Золоту Дзиґу» відразу в чотирьох номінаціях: «Найкраща чоловіча роль» (Юрій Кулініч), «Найкраща чоловіча роль другого плану» (Ігор Колтовський), «Найкраща жіноча роль другого плану» (Оксана Вороніна), «Найкращий сценарій» (Наталка Ворожбит).

А сама Наталка Ворожбит була відзначена престижною кінопремією в номінації «Відкриття року».

З повним списком переможців можна ознайомитися на сайті Української кіноакадемії.

Більше на тему: Наталка Ворожбит стала переможницею Національного кінофестивалю «Золота Дзиґа» в номінації «Відкриття року»

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