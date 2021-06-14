15 червня Організація Об’єднаних Націй в Україні проводить Екологічний Форум

15 червня, у вівторок, ООН в Україні проведе масштабний захід по екології. В обговоренні найгарячіших глобальних і національних екологічних тем візьмуть участь представники уряду, молодь, громадські організації, дизайнери сталої моди, представники бізнесу та експерти ООН. 40 спікерів виступлять на 6 дискусійних панелях та запропонують власні ідеї, як вирішити глобальні екологічні проблеми в Україні, а кожному з нас – стати більш екологічно свідомим.

Ведучою заходу стане відома українська телеведуча та журналістка Тетяна Даниленко.

Урочисте відкриття Форуму:

Міністр захисту довкілля Роман Абрамовський ;

Представниця ПРООН в Україні Дафіна Герчева.

Серед спікерів: телеведуча та шеф-редакторка ФАКТІВ ICTV Олена Фроляк, Главред Buro.Ukraine Тетяна Соловій, заступниця Міністра захисту довкілля з питань євроінтеграції Ірина Ставчук, заступник Міністра довкілля Михайло Хорєв, представники посольства Швеції, глава Японського Агентства Міжнародного співробітництво Сатоші Сугімото, глава Держенергоефективності Костянтин Гура, екс-глава Держекоінспекції Єгор Фірсов, дизайнер Антон Белінський, представники 14 агенцій ООН, міжнародних організацій, співзасновики UAnimals, «Екодія», «Молодія фестиваль» та багато інших.

Тільки у нас – топ-теми по sustainability:

Чому кажуть, що зміна клімату – це не про Україну, та навіщо в Японії сортують 34 видів побутових відходів?

Стихійні лиха вже в Україні. Що це – природнє явище чи помста природи, та чи можна їх попередити?

Найцікавіші факти про роль зміни клімату: чи доведеться людству найближчим часом переселятись на Марс?

Все, чого ви раніше не знали про воду.

Сталість – новий тренд чи світова норма?

Пластикові гени: скільки мікропластику ви з’їдаємо щороку?

Тривалість заходу: з 10:00 до 18:10.

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