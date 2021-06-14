Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

15 червня Організація Об’єднаних Націй в Україні проводить Екологічний Форум

14.06.2021

15 червня, у вівторок, ООН в Україні проведе масштабний захід по екології. В обговоренні найгарячіших глобальних і національних екологічних тем візьмуть участь представники уряду, молодь, громадські організації, дизайнери сталої моди, представники бізнесу та експерти ООН. 40 спікерів виступлять на 6 дискусійних панелях та запропонують власні ідеї, як вирішити глобальні екологічні проблеми в Україні, а кожному з нас – стати більш екологічно свідомим.

Ведучою заходу стане відома українська телеведуча та журналістка Тетяна Даниленко.

Урочисте відкриття Форуму:

  •         Міністр захисту довкілля Роман Абрамовський;
  •         Представниця ПРООН в Україні Дафіна Герчева.

Серед спікерів: телеведуча та шеф-редакторка ФАКТІВ ICTV Олена Фроляк, Главред Buro.Ukraine Тетяна Соловій, заступниця Міністра захисту довкілля з питань євроінтеграції Ірина Ставчук, заступник Міністра довкілля Михайло Хорєв, представники посольства Швеції, глава Японського Агентства Міжнародного співробітництво Сатоші Сугімото, глава Держенергоефективності Костянтин Гура, екс-глава Держекоінспекції Єгор Фірсов, дизайнер Антон Белінський, представники 14 агенцій ООН, міжнародних організацій, співзасновики UAnimals, «Екодія», «Молодія фестиваль» та багато інших.

Тільки у нас – топ-теми по sustainability:

  •         Чому кажуть, що зміна клімату – це не про Україну, та навіщо в Японії сортують 34 видів побутових відходів?
  •         Стихійні лиха вже в Україні. Що це – природнє явище чи помста природи, та чи можна їх попередити?
  •         Найцікавіші факти про роль зміни клімату: чи доведеться людству найближчим часом переселятись на Марс?
  •         Все, чого ви раніше не знали про воду.
  •         Сталість – новий тренд чи світова норма?
  •         Пластикові гени: скільки мікропластику ви з’їдаємо щороку?

Тривалість заходу: з 10:00 до 18:10. 

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати