Новий день — нові події. Зірки вже знають, що вас чекає 13 червня. Читайте гороскоп на 13 червня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Досить ставити на перший план матеріальне, тоді отримаєте те, на що так давно чекаєте.

Телець

Тільки коли відпускаєте когось зі свого життя, тоді і знаходите щось нове. Відпустіть минуле, воно не зробить вас щасливими.

Близнюки

Максимум ініціативи, більше дій — ось правило на неділю для Близнюків.

Рак

Настав час урізноманітнити ваші стосунки. Придумайте активності або розваги на вечір. Нова страва або вид діяльності — якраз те, що треба.

Лев

Зірки попереджають про емоційне вигорання в роботі, чого точно не варто допускати.

Діва

Навчіться фільтрувати події свого життя. Відкидайте все погане відразу. Вас уже затягує в низку негативних подій.

Терези

Постійний страх сковує вас. Припиніть перейматися тим, що подумають інші.

Скорпіон

Надмірна неуважність Скорпіонів добряче заважатиме. Тому не занурюйтесь у серйозні справи.

Стрілець

Вам здається, що все безглуздо і марно. Зробіть перший крок до змін, щоб відчути приплив енергії.

Козеріг

Зірки обіцяють приємні звістки. До них потрібно бути готовим: наповнитися позитивною енергією і гарним настроєм.

Водолій

Є ймовірність того, що ви витрачаєте свої сили і нерви даремно. Перегляньте свій побут і завдання.

Риби

Поговоріть по щирості з рідними, поділіться проблемами. Навчіться приймати від них допомогу.

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