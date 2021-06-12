Гороскоп на 13 червня 2021 року
Новий день — нові події. Зірки вже знають, що вас чекає 13 червня. Читайте гороскоп на 13 червня 2021 року від екстрасенсів СТБ.
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Овен
Досить ставити на перший план матеріальне, тоді отримаєте те, на що так давно чекаєте.
Телець
Тільки коли відпускаєте когось зі свого життя, тоді і знаходите щось нове. Відпустіть минуле, воно не зробить вас щасливими.
Близнюки
Максимум ініціативи, більше дій — ось правило на неділю для Близнюків.
Рак
Настав час урізноманітнити ваші стосунки. Придумайте активності або розваги на вечір. Нова страва або вид діяльності — якраз те, що треба.
Лев
Зірки попереджають про емоційне вигорання в роботі, чого точно не варто допускати.
Діва
Навчіться фільтрувати події свого життя. Відкидайте все погане відразу. Вас уже затягує в низку негативних подій.
Терези
Постійний страх сковує вас. Припиніть перейматися тим, що подумають інші.
Скорпіон
Надмірна неуважність Скорпіонів добряче заважатиме. Тому не занурюйтесь у серйозні справи.
Стрілець
Вам здається, що все безглуздо і марно. Зробіть перший крок до змін, щоб відчути приплив енергії.
Козеріг
Зірки обіцяють приємні звістки. До них потрібно бути готовим: наповнитися позитивною енергією і гарним настроєм.
Водолій
Є ймовірність того, що ви витрачаєте свої сили і нерви даремно. Перегляньте свій побут і завдання.
Риби
Поговоріть по щирості з рідними, поділіться проблемами. Навчіться приймати від них допомогу.