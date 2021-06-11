Місячний календар на червень 2021 року: коли повний місяць
11.06.2021
Місячний календар на червень 2021 підкаже, коли краще почати день з активних дій, а коли — присвятити його відпочинку та релаксу. Головне — дізнатися про сприятливі дні та дотримуватись рекомендацій. Читайте в нашому матеріалі інформацію про фази Місяця в червні 2021 року, і тоді вас повсюдно супроводжуватиме удача.
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Дати нового місяця і повні в червні 2021:
Дата нового місяця в червні 2021 — 10 червня о 13:54.
Дата повного місяця в червні 2021 — 24 червня о 21:40
Фази місяця по числах у червні 2021:
- 1—2 червня — спадний Місяць.
- 2 червня о 10:26 — остання чверть.
- 2—10 червня — старий Місяць.
- 10 червня о 13:54 — новий Місяць.
- 10—18 червня — молодик.
- 18 червня о 6:55 — перша чверть.
- 18—24 червня — зростаючий Місяць.
- 24 червня о 21:40 — повня.
- 24—30 червня — спадний Місяць.
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