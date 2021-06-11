На карантині найкращим рішенням буде зібратися всією сім’єю і приготувати домашнє печиво. Тим паче, що учасники «МастерШеф» поділилися своїми перевіреними рецептами. Читайте в матеріалі.

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Класичне імбирне печиво

Інгредієнти:

Для тіста:

Борошно — 250 г + для роботи з тістом

Масло вершкове — 20 г

Цукор тростинний — 2 ст. л.

Молоко — 3 ст. л.

Мед — 2 ст. л.

Яйце куряче — 1 шт.

Розпушувач — 0,5 ч. л.

Імбир мелений — 2 ч. л.

Кориця мелена — 2 ч. л.

Сіль — 0,5 ч. л.

Для глазурі:

Білки яєчні — 2 шт.

Цукрова пудра — 225 г

Сік лимонний — 1 ст. л.

Приготування:

У глибоку миску кладемо 20 г вершкового масла. Додаємо 2 ст. л. тростинного цукру. Рекомендовано використовувати саме тростинний, тому що це позитивним чином позначиться на кольорі імбирного печива.

Додаємо до масла 3 ст. ложки молока і 2 ст. ложки рідкого меду. Ставимо миску на водяну баню і перемішуємо весь її вміст віночком доти, поки масло з цукром і суміш не стануть однорідною масою. Просіваємо 250 г борошна. У нього додаємо 0,5 ч. ложки розпушувача, 2 ч. ложки меленого імбиру, 2 ч. ложки кориці, 0,5 ч. ложки солі. Перемішуємо. Додаємо 1 яйце. Починаємо перемішувати тісто виделкою, додаємо рідкі інгредієнти з водяної бані. Продовжуємо перемішувати виделкою. Коли консистенція тіста дозволить, беремо його в руку і починаємо вимішувати на дошці. Вмикаємо духовку, щоб вона заздалегідь розігрілася до температури 180 градусів. В цей час приступаємо до створення печива. Притрушуємо робочу поверхню борошном і розкатуємо тісто в пласт товщиною близько 5 мм. Вирізаємо з розкатаного тіста печиво різноманітної форми. Для спрощення цієї процедури скористайтеся готовими формочками. Викладаємо печиво на деко, застелене папером для випічки, таким чином, щоб фігурки не торкалися одна одну.

Відправляємо печиво в духовку на 10—15 хвилин. Поки імбирне печиво випікається, пропонуємо не витрачати час даремно і приготувати глазур, якою ми будемо прикрашати різдвяне печиво в самому кінці приготування. Для приготування глазурі нам буде потрібно 225 г цукрової пудри, 2 яєчні білки і 1 ст. ложка лимонного соку. Збиваємо всі інгредієнти міксером, поки не отримаємо консистенцію, схожу на густу сметану. Даємо білкової глазурі постояти 10 хвилин. Кладемо глазур в кулінарний мішок або в поліетиленовий пакет з відрізаним куточком. Виймаємо печиво з духовки, даємо йому охолонути і прикрашаємо приготовленою глазур’ю. Ви можете придумати найвигадливіші малюнки та візерунки, у вас буде величезний простір для творчості! Також це принесе велике задоволення дітям, тож імбирне печиво можна прикрашати всією сім’єю!

Кокосове печиво

Інгредієнти:

Борошно — 100 г

Цукор — 100 г

Кокосова стружка — 200 г

Яйця — 2 шт.

Розпушувач — 1 ч. л.

Приготування:

Яйця збити з цукром. Додати кокосову стружку, перемішати. Всипати борошно з розпушувачем, знову перемішати. Прибрати тісто в холодильник на півгодини. Руки змочити водою і сформувати з тіста печиво. Випікати за температури 180 градусів близько 15 хвилин.

Яблучне печиво

Інгредієнти:

Цукор — 120 г

Ванілін — 1 пакетик

Яйця — 4 шт.

Маргарин — 200 г

Борошно — 500 г

Розпушувач — 1 пакетик

Яблука — 3 шт.

Приготування:

Яйця розтираємо з цукром і ваніліном, додаємо розтоплений маргарин, перемішуємо, потім борошно, змішане з розпушувачем, і вимішуємо ложкою тісто. Яблука чистимо і ріжемо дрібними кубиками, додаємо в тісто. Викладаємо столовою ложкою невеликі гірки на деко, застелене папером для випічки, і випікаємо в розігрітій до 200 °С духовці до золотистого кольору буквально 10—15 хвилин.

Вівсяне печиво з медом

Інгредієнти:

Вівсяні пластівці — 300 г

Вершкове масло — 130 г

Мед — 130 г

Лимонна цедра — 2 ст. л.

Кориця — 1 ст. л.

Сіль за смаком

Приготування:

Приблизно третину пластівців подрібнити в борошно за допомогою блендера. Вершкове масло і ложку кориці покласти в каструльку і розтопити на слабкому вогні. Додати мед, цедру лимона, вівсяне борошно та інші пластівці. Потім посолити, добре перемішати і дати тісту трохи настоятися. За допомогою ложки викласти тісто на деко і відправити в духовку на 20 хвилин до підрум’янювання і появи медового аромату.

Грецьке різдвяне печиво

Інгредієнти:

Борошно пшеничне — 600 г

Вершкове масло — 400 г

Цукрова пудра — 1 скл.

Мигдаль — 100 г

Коньяк — 75 мл

Яйце — 1 шт.

Сода — 1 ч. л.

Розпушувач — 1 пакетик

Приготування:

До розм’якшеного вершкового масла додати яйце, цукрову пудру, розпушувач тіста, соду і коньяк. Поступово додаючи борошно, замісити м’яке, але не липке тісто. Кожен мигдальний горішок загорнути в шматочок тіста і сформувати печиво у вигляді півмісяця. Готове печиво укласти на деко і випікати в духовці при 180 градусах протягом приблизно 10 хвилин. Коли печиво трохи охолоне, обсипати його цукровою пудрою і викласти на блюдо.

Бананове печиво

Інгредієнти:

Банани — 4 шт.

Вівсяні пластівці — 400 г

Родзинки за смаком

Насіння соняшника за смаком

Приготування:

Банани подрібніть в блендері і додайте вівсянку. Повинна вийти густа маса. Додайте інші інгредієнти за смаком і залиште на 5 хвилин, щоб маса краще схопилася. Деко застеліть папером для випічки і ложкою викладіть печиво. Випікайте 10—15 хвилин в духовці при 170 градусах доти, поки печиво не підрум’яниться і стане золотистим по краях.

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Шоколадне печиво

Інгредієнти:

Шоколад для плавлення — 240 г

Вершкове масло — 4 ст. л.

Борошно — 2/3 чашки

Розпушувач — 1/2 ч. л.

Сіль — 1/2 ч. л.

Яйця — 2 шт.

Цукор — 3/4 чашки

Ванільний цукор — 1 ч. л.

Шоколад, нарізаний на шматочки — 150 г

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Застеліть деко для випічки пергаментним папером. Подрібніть шоколад на шматочки. Змішайте міксером цукор, яйця і ванільний цукор (близько 4 хвилин). Розтопіть 240 г шоколаду з маслом на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Додайте розплавлений шоколад в цукрово-яєчну суміш і змішайте на низькій швидкості. В окремій мисці змішайте борошно, розпушувач і сіль. Додайте в шоколадну суміш і перемішайте. Покладіть у тісто шоколад шматочками і перемішайте. Викладіть кругле печиво за допомогою столової ложки на деко для випічки на відстані 5—7 см одне від одного.

Випікайте в духовці 12—15 хвилин.

Печиво з передбаченнями

Інгредієнти:

Борошно пшеничне — 1 скл.

Цукрова пудра — 1/2 скл.

Яєчний білок — 3 шт.

Олія — ​​4 ст. л.

Крохмаль кукурудзяний (маїсовий) — 2 ст. л.

Ванільний цукор — 1 ст. л.

Сіль — 1 дрібка

Приготування:

Борошно і крохмаль просійте у велику миску. В окремому посуді збийте білки в піну. Продовжуючи збивати, всипте в білки пудру і ванільний цукор. У борошно з крохмалем додайте масло і 3 столові ложки холодної води. Додайте білки і вимішуйте тісто. Воно повинно вийти не дуже густим. Залиште тісто на 15—20 хвилин. На деко постеліть лист пергаменту з намальованими кругами діаметром 8 см на відстані 2 см один від одного. Змастіть пергамент маслом і викладіть за допомогою чайної ложки на кожен круг тісто, розподіляючи його рівним шаром по всій площі круга. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці не більше 8 хвилин. Вийміть деко, випечені круги швидко зніміть з пергаменту на робочу поверхню. На середину круга кладіть папірець з побажанням і складіть круг навпіл, потім ще раз навпіл, не склеюючи. Дайте охолонути.

Печиво «Картопля» зі смаком тірамісу

Інгредієнти:

Печиво — 150 г

Какао-порошок — 0,5 скл.

Кава чорна — 5 ст. л.

Сир вершковий — 3 ст. л.

Коньяк — 1 ст. л.

Цукор — 1 ч. л.

Приготування:

Варимо натуральну каву, проціджуємо, відливаємо п’ять чайних ложок і додаємо ложку цукру. Печиво савоярді (або будь-яке бісквітне печиво) подрібнюємо в блендері. Додаємо каву, сир (кімнатної температури), коньяк і гарненько розминаємо. Отриману вологу масу скачуємо в кульки, обвалюємо в какао і ставимо в холодильник на годину.

Печиво до чаю

Інгредієнти:

Яєчні жовтки — 2 шт.

Ванільний цукор — 1 пакетик

Борошно — 230 г

Цукрова пудра — 80 г

Вершкове масло — 120 г

Лимонна цедра — 3/4 ч. л.

Приготування:

Розігріти духовку до 175 градусів. Застелити пергаментним папером, змастити маслом і присипати борошном. Просіяти борошно і цукор в одну миску. Додати розм’якшене вершкове масло, яєчні жовтки і лимонну цедру. Перемішати інгредієнти до однорідності. Місити 5—10 хвилин, щоб тісто стало еластичним. Сформувати тісто в «ковбаску» і порізати на кружечки. Покласти кружечки на деко і випікати 10 хвилин.

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