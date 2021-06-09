Читайте гороскоп на 10 червня 2021 року і дізнайтеся, що чекає представників кожного знака зодіаку в четвер. Підготуватися до нового дня вам допоможе астрологічний прогноз на 10 червня від експертів СТБ.

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Овен

Зберігайте спокій та усмішку на обличчі. Усе, що йде не за планом, — вам у скарбничку успіху. Довіртеся обставинам.

Телець

Четвер принесе вам багато натхнення. Ви нарешті відпустите всі свої хвилювання і переживання. Не бійтеся виходити на відверту розмову.

Близнюки

Будьте уважні до дрібниць. Можливо, у випадковій фразі або мимовільному русі криються чужі змови проти вас.

Рак

Прислухайтеся до самопочуття. Ракам явно час звернутися до фахівця. Не затягуйте.

Лев

Якщо хочеться танцювати, то навіщо себе стримувати? Дайте волю почуттям і бажанням. Вам хочеться відірватися ― так відірвіться!

Діва

Будьте чеснішими. Зізнайтеся, що раніше обдурили, і вам стане легше. Неправда і таємниці вбивають вас зсередини. Не бійтеся визнавати свої помилки.

Терези

Любиш кататися — люби і саночки возити. Ви так багато очікуєте, але не готові палець об палець ударити.

Скорпіон

Ви шукаєте рятівний маяк там, де його ніколи не буде. Ваша головна опора — це ваші близькі.

Стрілець

Успіх вам гарантований. Ви багато працювали і віддавалися улюбленій справі. Тепер час пожинати плоди.

Козеріг

Будьте добрішими і проявляйте більше розуміння. Близькі не впізнають вас. Ризикуєте втратити друзів.

Водолій

Відпочиньте. Стільки часу проводите за роботою, що не помічаєте, як летить життя.

Риби

Будьте відверті. Чесно відповідайте на запитання, які ставить друга половина. Так ви вийдете на новий рівень стосунків.

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