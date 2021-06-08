Трійця-2021: якого числа в Україні

Трійця — одне з найбільш шанованих церковних свят у нашій країні. У цей день прославляють Святу Трійцю: Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Коли в Україні настане світле свято Святої Трійці у 2021 році — дізнаєтеся в нашому матеріалі.

Отже, якого числа буде Трійця в 2021 році? Якщо Великдень православний світ святкував 2 травня, то День Святої Трійці випадає на 20 червня.

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Історія свята Трійці

Вважають, що свято на честь Святої Трійці вирішили встановити апостоли. Так вони хотіли закріпити в пам’яті людей подію, яка сталася на 50-й день після Воскресіння Господнього. За біблійними переказами, Святий Дух спустився до апостолів, які до того моменту вже п’ятдесят днів поспіль молилися в Сіонській світлиці, що згодом стала першим християнським храмом. Після цього вони виявили в себе дар — здатність зцілювати хворих, а також дар пророцтва. Крім цього вони також могли говорити на кількох мовах — усе, щоб нести вчення Боже світові.

Офіційно свято Трійцю встановили тільки в 381 році, коли в Константинополі скликали II Вселенський собор, на якому було сформульовано вчення про Трійцю.

А ось на Русі Трійцю почали відзначати пізніше — наприкінці XIII — на початку XIV ст.

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