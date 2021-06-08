Шоколадне морозиво буде ще смачнішим, якщо приготувати його вдома, а не купувати в магазині. Щоб порадувати себе і близьких цим освіжаючим літнім десертом, знадобиться мінімум інгредієнтів і зусиль. Докладний рецепт приготування шоколадного морозива від учасника «МастерШеф» Артема Кінаша — в матеріалі!

Із зазначеної кількості інгредієнтів вийде приблизно 800 мл шоколадного морозива. Головний інгредієнт — шоколад — може бути як темним, так і молочним. У першому випадку смак вийде більш насиченим, а в —другому — солодшим і ніжнішим.

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Рецепт морозива з шоколаду

Інгредієнти:

200 г темного або молочного шоколаду

250 мл жирних вершків

4 яєчні жовтки

350 мл молока

100 г цукру

Приготування:

Шоколад дрібно порубати або натерти на тертці. У сотейнику з’єднати вершки і молоко. Довести до кипіння, додати шоколад і помішувати вінчиком до повного розчинення. Зняти з вогню. Жовтки збити з цукром в пишну світлу піну і тонкою цівкою влити в молочно-шоколадну суміш. Знову поставити сотейник на повільний вогонь і, не доводячи до кипіння, варити до густої консистенції. Одержаний крем перелити в глибоку миску і накрити харчовою плівкою. Остудити. Охолоджену масу перелити в контейнер і покласти до морозильної камери мінімум на 2 год. Щоб консистенція морозива вийшла більш м’якою, рекомендовано кожні 20 хв. його перемішувати. Також можете скористатися морозивницею.

Смачного!

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