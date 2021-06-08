Страви з кабачків: 10 простих рецептів від учасників «МастерШеф»
Меню в теплу пору року неможливо уявити без кабачків. Незважаючи на те, що цей овоч не має яскраво вираженого смаку, є безліч способів приготувати його смачно і швидко. Рецепти з кабачків на щодень знайдете в нашому матеріалі! Читайте, що приготувати з кабачків радять учасники «МастерШеф».
Оладки із цукіні з часником
Інгредієнти:
- 2 цукіні
- 2 зубчики часнику
- ¼ скл. пшеничного борошна
- 2 яйця
- 2 ст. л. рубленого кропу
- Сіль, перець
- Оливкова олія
- Сметана
Приготування:
- Цукіні натерти на великій тертці. Часник подрібнити і додати до тертого кабачка.
- Яйця трохи збити виделкою і змішати з цукіні та часником. Додати борошно і рублений кріп. Посолити і поперчити за смаком. Ретельно перемішати.
- У розігріту сковороду налити трохи оливкової олії. Викладати оладки по 1 ст. л. Смажити по 3 хв. з кожного боку. Готові оладки подавати зі сметаною.
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Суп-пюре з кабачків із кунжутом
Інгредієнти:
- 1 цибулина
- 2 морквини
- 2 великі картоплини
- 2–3 кабачки
- 2 зубчики часнику
- 70 г вершкового масла
- 4 ч. л. кунжуту
- 100 мл вершків
- 600 мл води
- 2 скибочки житнього хліба
- Сіль, перець
Приготування:
- Цибулину почистити і нарізати кубиками. Часник подрібнити. Моркву потерти. Картоплю почистити і нарізати брусочками. Кабачок нарізати невеликими кубиками.
- У каструлі з товстим дном розтопити вершкове масло і обсмажити цибулю до прозорості. Додати моркву, перемішати і смажити все разом ще 3 хв. Потім додати кабачок і тушкувати 5 хв.
- Додати до овочів у каструлі картоплю, 2 ч. л. кунжуту, сіль і перець. Все добре перемішати і залити вершками.
- Влити воду, довести до кипіння, накрити кришкою і варити 15–20 хв. до готовності картоплі. Зняти з вогню і перебити блендером на пюре.
- Хліб нарізати кубиками і трохи обсмажити на вершковому маслі. Налити готовий суп у порційні тарілки, викласти кубики хліба і посипати кунжутом. За бажання можна прикрасити свіжою зеленню.
Рулетики з беконом, вершковим сиром і оливками
Інгредієнти:
- 1 цукіні
- 50 г бекону
- 2 ст. л. вершкового сиру
- Оливки без кісточок
- Оливкова олія
- Сіль
Приготування:
- Цукіні тонко нарізати вздовж і трохи обсмажити на оливковій олії. Посолити за смаком і викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
- Трохи обсмажити бекон і також на кілька хвилин перекласти на паперовий рушник.
- На кожну смужку цукіні викласти вершковий сир і бекон. Додати оливку і скрутити рулетиком. Скріпити шпажкою.
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Кавово-шоколадний кекс із цукіні
Інгредієнти:
- 2 скл. тертого цукіні
- 85 г розтопленого вершкового масла
- 1 яйце
- 1 скл. борошна
- ¼ скл. какао-порошку
- 1 ч. л. соди
- ½ ч. л. кориці
- ½ пакетика ваніліну
- ¾ скл. цукру
- ¼ ч. л. розчинної кави
- ¼ ч. л. солі
- 2 ст. л. шоколадних крапель
- Оливкова олія
Приготування:
- Борошно змішати з какао, ваніліном, содою і сіллю.
- Яйце збити з цукром. Додати каву і вершкове масло. Збити ще раз.
- З тертого цукіні руками відтиснути зайву вологу і додати до яєчної суміші. Перемішати і з’єднати з сухими інгредієнтами. Знову перемішати.
- Форму для кексу змастити оливковою олією і притрусити борошном. Викласти тісто у форму і відправити в духовку випікатися протягом 50 хв. за 180 °С. За 20 хв. до кінця випікання посипати шоколадними краплями. Готовність кексу перевірити зубочисткою.
Фритата з кабачками
Інгредієнти:
- 3 кабачки
- 4–5 яєць
- 50 мл молока
- 1 цибулина
- 2 зубчики часнику
- 100 г твердого сиру
- 2 ст. л. соняшникової олії
- Зелень за смаком
- Сіль, перець
Приготування:
- Кабачки нарізати кружечками завтовшки приблизно 0,4 см.
- Цибулю і часник дрібно порубати і обсмажити на олії до прозорості.
- Додати в сковороду кабачки і тушкувати 7 хв., періодично помішуючи.
- Яйце збити з молоком, сіллю і перцем. Сир натерти. Зелень дрібно порубати. Додати все до яєчної маси і перемішати. Потім додати тушковані кабачки.
- Форму для випікання змастити олією і викласти отриману суміш. Випікати 30–40 хв. за 180 °С.
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Салат з кабачками, щавлем і волоськими горіхами
Інгредієнти:
- 1 невеликий кабачок
- 70 г волоських горіхів
- по 2 гілочки петрушки і базиліку
- 1 пучок щавлю
- 2 ст. л. оливкової олії
- ¼ ч. л. меленої паприки
- Сіль, перець
Приготування:
- Горіхи підсушити на сковороді без олії.
- Листя щавлю і решту зелені нарізати. Кабачок нарізати тонкими смужками. Все змішати і додати горіхи.
- Для заправки з’єднати олію, паприку, сіль і перець. Залити салат і перемішати.
Бургери з соусом песто і сиром халумі
Інгредієнти:
- 1 баклажан
- 1 цукіні
- 170 г сиру халумі
- Листя салату
- Булочки для гамбургерів
- Оливкова олія
Для соусу:
- 1 пучок кінзи і петрушки
- 5 гілочок м’яти
- 3 ст. л. очищених фісташок
- 2 зубчики часнику
- 1 цибуля-шалот
- 1 лимон
- ¼ скл. оливкової олії
- 1 ч. л. білого винного оцту
- ½ ч. л. меленого перцю чилі
- Сіль, перець
Приготування:
- Для песто з лимона вичавити сік і натерти цедру. Цибулю і часник порубати. З зелені обірвати листочки і перекласти в чашу блендера. Туди ж додати всі інші інгредієнти для соусу і подрібнити.
- Баклажани і цукіні нарізати кружечками. Сир халумі нарізати товстими пластинами. Сковороду-гриль змастити оливковою олією і обсмажити овочі по 5 хв. з кожного боку. Викласти баклажани і цукіні на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Додати в сковороду ще трохи олії та обсмажити сир по 2 хв. з обох боків.
- Збираємо бургери. Нижні булочки змастити соусом песто. Потім викласти листя салату, баклажан, цукіні та сир. Поверх ще раз викласти по кружечку кожного овоча. Накрити другими половинками булочок.
Смажені кабачки
Інгредієнти:
- 3 кабачки
- Борошно
- Сіль, перець
- Олія
Приготування:
- Кабачки нарізати кружечками завтовшки не більше 1 см. У миску висипати борошно, посолити і поперчити.
- Олію розігріти в сковороді. Кружечки кабачків обваляти в борошні та обсмажити. Подавати з майонезом або сметаною.
Рататуй
Інгредієнти:
- 2 помідори
- 1 баклажан
- 1 цукіні
- Сіль, перець
Для томатного соусу:
- 300 г помідорів у власному соку
- 1 цибулина
- 1 солодкий болгарський перець
- 1 ст. л. оливкової олії
- ½ ч. л. цукру
- Сушені трави за смаком
- Сіль, перець
Приготування:
- Баклажани нарізати тонкими кружечками, посипати сіллю і залишити на 30 хв., щоб прибрати гіркоту. Потім промити і обсушити паперовим рушником.
- Цукіні та помідори також нарізати тонкими кружечками.
- Для томатного соусу помідори у власному соку подрібнити в блендері. Цибулю дрібно нарізати і трохи обсмажити на олії до м’якості. У болгарського перцю витягти насіня, нарізати кубиками і додати в сковороду до цибулі. Обсмажувати все разом ще 5 хв. Потім додати подрібнені томати, сушені трави за смаком і тушкувати, помішуючи, 15 хв. Зняти з вогню і злегка остудити.
- На дно форми вилити половину соусу. Викласти кружечки овочів, чергуючи. Запікати 1 год за 180 °С. Готовий рататуй подавати з соусом, що залишився.
Запечені човники з кабачків
Інгредієнти:
- 2 кабачки
- 250 г курячого філе
- 1 болгарський перець
- 1 помідор
- 1 морквина
- 1 цибулина
- ½ банки чорних оливок
- 100 г твердого сиру
- 1 ст. л. оливкової олії
- Сіль, перець
- Кетчуп
Приготування:
- Куряче філе нарізати кубиками й обсмажити на олії.
- Кабачки розрізати вздовж навпіл і очистити від насіння. Змастити кетчупом.
- Оливки розрізати на половинки. Помідор, болгарський перець, моркву і цибулю нарізати кубиками. Змішати овочі, додати обсмажене куряче філе і приправити за смаком. Отриману начинку викласти в човники з кабачків. Перекласти на змащене олією деко і запікати 30 хв. за 200 °С. За 5 хв. до готовності посипати тертим сиром.
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