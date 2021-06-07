Троїцька поминальна субота 2021: що можна й не можна робити, звичаї і традиції

Що можна й не можна робити на Троїцьку батьківську суботу 2021? Яких традицій та звичаїв на Троїцьку батьківську суботу треба дотримуватися? Читайте наш матеріал.

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Вселенська Троїцька поминальна субота у 2021 припадає на 19 червня. Цього дня у православних християн заведено поминати й молитися за всіх покійних, тому вона і названа вселенською, всеосяжною. Звичайно, кожному з нас ближчі власні пращури, тому багатьом досить відвідати цвинтар, прикрасити могили родичів свіжою зеленню (звідси й українська назва Трійці – Зелені свята).

Кого поминають у Троїцьку батьківську суботу?

У церкві у Троїцьку батьківську суботу поминають крім рідних усіх християн, які раніше жили й померли. Кожен з них своєю вірою зробив власний внесок, заклав цеглинку в будівництво Царства Божого, що встановиться на Землі після Другого пришестя Христа. Тоді ж і всі мертві оживуть. Тому дуже важливо виділити кілька днів на рік, коли і священнослужителі, й прості парафіяни показують молитвою та службою, словом і ділом, що про померлих пам’ятають і чекають на їхнє повернення. Вселенська Троїцька поминальна субота – найважливіший з подібних днів.

Троїцька поминальна субота – чого не можна робити

Не варто перетворювати поминання покійних родичів на банкет. Непогано зібрати разом сім’ю, але ретельно добирайте теми для розмови, щоб, з одного боку, уникнути конфліктів, з іншого – не вдаритися в плітки, пусті розмови й веселощі. Не можна вживати алкоголь.

Якщо згадати слов’янські традиції, що сягають корінням у язичницькі часи, вважається, що варто бути обережними на природі. Не можна ходити до лісу й купатися у водоймах – особливо поодинці! Вважалося, що саме субота перед Трійцею – день розгулу нечистої сили, русалок, які можуть занапастити необережну людину.

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Заборони щодо води стосувалися і господарства – не можна прати чи полоскати білизну. Також не можна шити і прясти, мати справу з гострими предметами, як і під час багатьох інших православних свят.

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