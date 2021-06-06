Гороскоп на 7 червня 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому варто готуватися до змін, а хто повинен остерігатися нервового зриву? Читайте гороскоп на 7 червня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Вдалий день для просування по кар’єрних сходах. Усі ваші ідеї начальство оцінить якнайкраще. А у відносинах з колегами все чудово.

Телець

Вам не варто проявляти активність і доводити свою позицію. Є ймовірність, що вас не просто не почують, але ще й зроблять крайнім.

Близнюки

Непростий день. Вам варто вибрати, чим пожертвувати: роботою чи сім’єю. Так, це складно, але іноді доводиться стикатися і з такими ситуаціями.

Рак

Вдалий день для фінансових вкладень. Не виключено, що вам надійде дуже вигідна пропозиція по роботі. Не відмовляйтеся.

Лев

Сприятливий день для реалізації планів і бажань, поїздок і подорожей, переїзду на нове місце. Імовірно, здійсняться давні мрії багатьох Левів.

Діва

Сприятливий день для відпочинку та наповнення позитивною енергією. Прекрасний час для медитації, самоаналізу і самовдосконалення.

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Терези

Потихеньку ваше життя налагоджується. Ви незабаром закриєте всі борги. Навіть зможете відкласти трохи про запас. У стосунках з коханою людиною нарешті владнаються всі суперечки і непорозуміння.

Скорпіон

Неприємний день. З самого ранку вас просто завалять роботою. Її буде так багато, що й пообідати не встигнете. А це може позначитись на вашому здоров’ї. Намагайтеся тримати баланс роботи і власних потреб.

Стрілець

Прекрасний час, щоб зайнятися спортом і саморозвитком. Однак через надлишок життєвої енергії ви можете випадково влізти в чуже життя. А це може спричинити проблеми і сварки.

Козеріг

День буде доволі спокійним, але можливі дрібні непорозуміння. Намагайтеся зберігати спокій. Не виключено, що вечір принесе вам приємну зустріч.

Водолій

Імовірні тривалі відрядження або навіть переїзд. Будьте дуже уважні. Є ризик опинитися в лапах аферистів. Тримайте документи і гроші в надійному місці.

Риби

Небезпечний день. Імовірні нервові зриви. Можливо, ви втратите інтерес до колишнього виду діяльності і відчуєте розчарування буквально у всьому.

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