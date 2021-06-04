Котлети з коропа: рецепт від Володимира Ярославського

Якщо ви давно хотіли побалувати себе та своїх рідних незвичною стравою, вихід є! Секрет приготування смачних котлет з коропа нам розкрив суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський. Детальніше читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

820 г філе коропа

90 г смаженої цибулі

80 г білого хліба

60 г молока або вершків (10%)

1 яйце

Спосіб приготування:

Філе коропа пропустити через м’ясорубку. Додати смажену цибулю, хліб, замочений у молоці або вершках, і ще двічі пропустити через дрібну решітку. Додати яйце, сіль і перець за смаком і добре вимішати. Сформувати «бургери», обсмажити. А ще можна заморозити, потім дістати і через кілька годин ще трохи підмороженими обсмажити ― тут вже з борошном краще, після чого довести до готовності ще 5―7 хвилин у духовці.

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ