Гороскоп на 5 червня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Хто повинен бути більш обачним, а кому варто зайнятися своїм здоров’ям? Читайте гороскоп на 5 червня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Складний день. Можливі конфлікти з другою половинкою. А все через непорозуміння. Намагайтеся проговорювати свої очікування. Так вам вдасться налагодити стосунки.

Телець

День варто провести наодинці з собою. Спробуйте уникати розмов із неприємними для вас людьми. Так ви позбавите себе від непотрібних конфліктів.

Близнюки

Трохи сумбурний день. З самого ранку ви будете повністю завантажені справами. Проявіть особливу пильність під час роботи з документами.

Рак

Зірки радять не проявляти активності в комерційних справах, бо вам буде складно тверезо оцінити свої можливості і не ганятися за пустими проєктами.

Лев

Гармонійний день. Може випасти можливість взяти участь у нових цікавих проєктах. Не бійтеся відповідальності. За правильної постановки завдань ви з усім упораєтеся.

Діва

Несприятливий день для здоров’я. Існують великі ризики, особливо для чоловіків. Є сенс відмовитися від вживання алкоголю та шкідливих продуктів. Краще займіться спортом.

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Терези

Прекрасний день для планування. Зірки радять відмовитися од відвідування гучних заходів. Віддайте перевагу спокійному дозвіллю.

Скорпіон

З самого ранку ваші плани підуть шкереберть. Не варто засмучуватися. Хто знає, можливо, все на краще. У кожному разі в суботу ви не зможете адекватно оцінювати ситуацію.

Стрілець

Нестабільний день. Проблеми на роботі доповняться нерозуміннями в сім’ї. Через це вам захочеться втекти від дійсності. Зірки радять зібрати всі сили в кулак. Пам’ятайте: після дощу завжди сяє сонечко.

Козеріг

З самого ранку ваші родичі попросять вас про допомогу. Подумайте добре, чи зможете ви їм допомогти. Зірки радять проявити трохи егоїзму і не діяти на шкоду собі.

Водолій

Пасивний день. Не варто планувати грандіозні події і будувати наполеонівські плани. Швидше за все, їм не судилося збутися. Присвятіть вільний час саморозвитку. Користі від цього буде набагато більше.

Риби

Вам варто відмовитися від ризику в будь-якому його прояві. Вас можуть чекати серйозні фінансові втрати. Хоч би там що, зберігайте спокій і холодний розум.

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