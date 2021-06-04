Що подивитися в червні 2021 в кіно: найкращі кінопрем’єри
Які фільми подивитися в червні 2021 року? Скільки прем’єр відбудеться в цьому місяці? На який бойовик краще піти з друзями? І коли вийде в прокат романтична комедія? Відповіді на всі ці запитання ви знайдете тут. Читайте в нашому матеріалі 9 найбільш очікуваних прем’єр фільмів, які вийдуть у прокат у червні 2021 року.
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«Коп на драйві»
Жанр: бойовик, комедія, кримінал
Країна: Франція
Прем’єра: 3 червня
У центрі сюжету ― історія боягузливого і незграбного молодого поліцейського. Лікар помилково повідомив, що жити йому залишилося всього місяць. Раян розуміє, що це його останній шанс здобути повагу у своїй дільниці і справити враження на колегу Стефані. До чого призведе таке прагнення виділитися, дивіться в чудовій комедії.
«Викрадач жінок»
Жанри: драма, кримінал, трилер
Країни: США, Ісландія, Велика Британія
Прем’єра: 3 червня
Бредлі живе подвійним життям: удень він професор престижного коледжу і зразковий сім’янин, а вночі — маніяк, який викрадає молодих дівчат. Обираючи нову жертву, чоловік залишає на ліжку жовту сукню для кожної з них. Бредлі витончено ламає свідомість дівчат, пробуджуючи в них стокгольмський синдром. Єдина, хто спробує йому протистояти, — Хейлі, найрозумніша студентка з сильним характером. У себе на ліжку дівчина також одного разу знайде жовту сукню.
«Спірит: Дикий мустанг»
Жанри: вестерн, мультфільм, пригоди
Країна: США
Прем’єра: 10 червня
Прекрасний мультфільм, який розповідає про пригоди відважної дівчинки Лакі, що шукає своє місце у світі та знаходить споріднену душу в дикому коні на ім’я Спірит. Чудова ілюстрація міцної дружби і підтримки. Все для веселого сімейного вечора.
«Острів Гренд-Айл»
Жанри: бойовик, трилер
Країна: США
Прем’єра: 10 червня
Прекрасний трилер, який здатний полоскотати нерви навіть найбільш запеклому прагматику. Сюжет побудований навколо молодого батька, якого звинувачують у вбивстві. Щоб довести свою невинуватість, чоловік розповідає про те, що з ним сталося минулої ночі в будинку сім’ї Франкліна. Чи вдасться йому довести свою правоту? Або все ж він бреше?
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«Охоронець дружини кілера»
Жанри: бойовик, комедія, пригоди
Країни: США, Велика Британія
Прем’єра: 16 червня
До кого може звернутися професійний охоронець Майкл Брайс у спробі захистити світ від кібератаки і розвалу Європейського Союзу? Звичайно ж, до своїх старих знайомих — кілера та його дружини… Чи вдасться цій незвичайній команді провести складну операцію в районі Амальфітанського узбережжя?
«Форсаж-9: Нестримна сага»
Жанри: бойовик, пригоди, трилер
Вікові обмеження: в Україні 12+
Країна: США
Прем’єра: 17 червня
Це вже дев’ята частина знаменитого фільму. Гонщик Домінік Торетто і його друзі стикаються з минулим в особі його молодшого брата Джейкоба ― небезпечного вбивці, якого наймає Сайфер, щоб він помстився Дому… До чого призведе жага помсти?
«Лука»
Жанри: комедія, мультфільм, пригоди, фентезі
Країни: США, Італія
Прем’єра: 17 червня
Хлопчик на ім’я Лука проводить літо в затишному приморському містечку на Італійській Рив’єрі разом зі своїм новим другом. І, здавалося б, усе чудово. Ось тільки якби не одна деталь: новий друг Луки насправді є монстром, що мешкає в морських глибинах…
«Кошмари»
Жанри: жахи, фантастика
Країна: Канада
Прем’єра: 17 червня
Головна героїня фільму — Сара — стає учасницею експерименту з дослідження сну. Усе б нічого, от тільки в ході досліджень вона починає занурюватися в кошмарні глибини власного розуму. А це те ще випробування на міцність.
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«Поганці»
Жанри: бойовик, пригоди, трилер
Країна: США
Прем’єра: 17 червня
Навіть федеральна в’язниця суворого режиму не може стримати злодія Річарда Пейса. Однак утеча не гарантує свободу, адже вчорашній злочинець потрапляє в лапи сучасних робінгудів. Кваліфікована група переконує Пейса приєднатися до них, щоб скоїти крадіжку століття: викрасти мільйони золотих злитків, які зберігаються в одній із найбезпечніших в’язниць на планеті, що належить шахраю-бізнесмену Шульцу, і використовуються для фінансування терористичних груп по всьому світу. Однак не тільки жага наживи керує Пейсом. Він хоче помститися колишньому ворогові Шульцу, адже саме він і відправив його за ґрати.
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