Якщо влаштувати сімейний відпочинок на островах не виходить, радимо подумати, де погуляти в Києві. Де краще відпочити з дітьми? Щоб полегшити вам завдання, редакція STB.UA зробила добірку найкращих парків столиці для сімейного дозвілля. Швидше беріть плед, кошик із ласощами – і вирушайте в парк!

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Парк ВДНГ

Національний Експоцентр України може заслужити звання головного культурно-розважального центру столиці, адже багато масштабних подій Києва відбуваються саме там. Наприклад, Atlas Weekend.

ВДНГ – це чудовий варіант бюджетного відпочинку з усією родиною на свіжому повітрі. На його території є величезна кількість зон дозвілля: барбекю, парки, басейн, зони для занять спортом, сцени для виступів музикантів, контактний зоопарк, сферичний кінотеатр.

Діти точно оцінять гойдалковий парк: він розрахований як на маленьких, так і на дорослих відвідувачів. Також можна брати велосипед, ролики, гіроскутер напрокат і кататися парком.

Парк Дружби народів

Між Оболонню й Троєщиною на Трухановому острові розташований парк Дружби народів. Його відкрили 1972 року. Територія ділиться на зони: круглий сад з 15 секторами різних рослин, дитяча зона з ігровими майданчиками, пляжі та місця для занять спортом.

Для любителів активного відпочинку є спортивно-розважальний комплекс X-Park. У вашому розпорядженні велосипеди, вейкборди і навіть квадроцикли. Також є місце для гри у футбол та пейнтбол.

Після різноманітних активностей можна влаштувати з друзями пікнік. Для цього на території є все необхідне: колоди для сидіння, місця для багать, паркові лавки.

Голосіївський парк імені М. Рильського

Цей величезний парк, площею 140,9 га, розташованй у північній частині Голосіївського лісу. 1964 року йому присвоїли ім’я українського поета Максима Рильського, який колись жив поруч.

У парку чотири озера, що дозволяє влаштувати прогулянку на катамарані або човні. Для дітей є дитяче містечко атракціонів. Перекусити можна в кав’ярні на воді. Ну і куди без точок з кавою – завжди можна прогулятися парком зі склянкою чогось смачного й підбадьорливого!

Парк Відрадний

Парк розташований у Солом’янському районі. Він був створений одночасно з масивом Відрадний на початку 60-х років. У центрі є ставок, який зовні нагадує «інтеграл», тому іноді його так і називають.

1992 року в північній частині парку створили етнографічний комплекс «Мамаєва слобода». Любителям історії буде цікаво подивитися на дерев’яну церкву Покрова Пресвятої Богородиці та реконструкцію козацького поселення XVII–XVIII століть.

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Парк Партизанської слави

Парк був створений на базі соснового лісу в Дарницькому районі між вулицями Тростянецька й Славгородська.

На території є спортивний майданчик, велика соснова алея, літній кінотеатр, канатні дороги, прогулянкове кільце і три лісових озера. Можна орендувати альтанку з мангалом і провести затишний вечір у компанії друзів.

Маріїнський парк

Куточок природи в центрі Києва – це Маріїнський парк. Він розташований навпроти будівлі Верховної Ради та Маріїнського палацу. Після огляду визначних пам’яток Києва краще піти у парк, щоб відпочити в тіні дерев і помилуватися чудовими краєвидами.

Парк існує з 1874 року. У радянські часи його називали Радянським, пізніше Парком жертв революції. У 1993 році йому повернули історичну назву – Маріїнський.

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