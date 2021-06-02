Сьогодні улюбленому телеканалу мільйонів телеглядачів ― СТБ ― виповнилося 24 роки! Упродовж майже чверті століття ми тішимо вас найяскравішими, найромантичнішими та наймістичнішими проєктами! І в цей святковий день зірки СТБ привітали улюблений канал з днем ​​народження!

Ведучий романтичних реаліті «Холостячка» і «Холостяк» Григорій Решетник опублікував зворушливий пост, у якому зізнався в любові улюбленому каналу, а також подякував СТБ за прекрасні роки співпраці.

«Ми познайомились і почали співпрацю, коли мені було 24, а тобі ― 11. Мене затвердили диктором відразу 4-х твоїх проєктів, а вже через два роки я став твоїм обличчям. Сьогодні тобі, 24 і я дуже щасливий, що ми досі разом! Ти неймовірний: сучасний, трендовий, рейтинговий, креативний, сімейний і популярний! Ти просто найкращий! Удосконалюйся і ніколи не зупиняйся, а я буду поруч і чим зможу ― допоможу! Пам’ятай, коли ми разом ― МОЖЛИВО ВСЕ! З Днем народження, рідний телеканал СТБ! Люблю всім серцем!».

До привітань Григорія Решетника приєднався і неперевершений Ектор Хіменес-Браво, який, до слова, нещодавно отримав посвідку на постійне проживання в Україні. На своїй інстаграм-сторінці він також привітав улюблений канал з днем ​​народження.

Суддя кулінарного шоу «МастерШеф» Оля Мартиновськатакож не залишилася осторонь і привітала СТБ зі святом:

«Коли СТБ з’явився в моєму житті, то відразу став одним із найяскравіших періодів і подарував мені вас. Вдячна всім причетним до створення крутих проєктів за емоції, позитив і бажання творити. Ми вже справжня сім’я. Далі ― більше!»

А її колега по цеху ― суддя кулінарного шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський ― також привітав канал із днем ​​народження і побажав СТБ ще більше цікавих проєктів і експериментів:

«Радію, що причетний до сім’ї каналу СТБ, у якого сьогодні день народження! Продовжуйте творити, радувати й надихати своїми проєктами. Попереду у нас багато кулінарних експериментів та звершень».

Приєдналася до привітань і тренерка проєкту «Зваженi та щасливi» Марина Боржемська. Вона подякувала каналу за надану їй можливість творити і допомагати людям, а також побажала СТБ процвітання та високих рейтингів.

«Нехай із кожним роком рейтинги ростуть, відкриваються нові зірки і таланти, любов знаходить тих, хто в неї вірить, а відданий глядач ніколи не перемикає кнопку».

Ведуча улюбленої передачі про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва також приєдналася до привітань:

«З Днем народження, рідний телеканал СТБ. Щаслива, що ми разом. Дякую всім, з ким зустрілася тут, у кого вчуся, ким надихаюся, чию підтримку відчуваю, з ким насолоджуюся творчим процесом. Для мене СТБ ― це люди, яких люблю і поважаю. Дякую, що ви є, мої прекрасні та неймовірні».

Редакція STB.UA приєднується до привітань і бажає улюбленому каналу ще більше цікавих проєктів, високих рейтингів і процвітання. Разом ми ― сила! І пам’ятайте: з любов’ю можливо все!

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