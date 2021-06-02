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Коли День Конституції України в 2021 році

02.06.2021

День Конституції України — одне з найважливіших державних свят. Якого числа українці відзначають День Конституції і в який день тижня це свято в 2021 році — дізнайтеся в матеріалі.

день конституции

Щорічно в Україні День Конституції відзначається 28 червня. У 2021 році святу виповнюється 25 років!

Основний Закон України був прийнятий у ніч на 28 червня 1996 року. Цій важливій події передували 6 років важкої праці, консультацій, дебатів і домовленостей. У вступній частині закону зазначається, що Верховна Рада прийняла Конституцію від імені українського народу — громадян України всіх національностей.

У 2021 році день Конституції випадає на понеділок. А це означає, що всіх українців чекає додатковий вихідний.

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Цікаві факти про Конституцію України

  • День Конституції України — єдине державне свято, яке закріплено в Основному Законі нашої держави.
  • Президент України складає присягу на вірність народу, поклавши руку на Конституцію та на Пересопницьке Євангеліє.
  • До прийняття нинішньої Конституції України було запропоновано 15 проєктів. Найбільші дискусії точилися навколо питань державної символіки, приватної власності, статусу Криму та російської мови.
  • Президент України Леонід Кучма не був присутній на засіданні парламенту, однак прибув до сесійної зали за кілька хвилин до остаточного прийняття Основного Закону.
  • У 2011 році була представлена ​​перша мініатюрна Конституція України — книга розміром 2х3 см. Вона налічує 160 сторінок, а кожна буква не більше 1 мм. Важить книга всього 15 г. Її автор — художник-графік Ігор Степанов.
  • У 2019 році в мережі Інтернет з’явилася електронна Конституція України для дітей у вигляді коміксів. Її авторами стали брати Капранови, а художником — Олександр Костенко.

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