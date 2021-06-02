День Конституції України — одне з найважливіших державних свят. Якого числа українці відзначають День Конституції і в який день тижня це свято в 2021 році — дізнайтеся в матеріалі.

Щорічно в Україні День Конституції відзначається 28 червня. У 2021 році святу виповнюється 25 років!

Основний Закон України був прийнятий у ніч на 28 червня 1996 року. Цій важливій події передували 6 років важкої праці, консультацій, дебатів і домовленостей. У вступній частині закону зазначається, що Верховна Рада прийняла Конституцію від імені українського народу — громадян України всіх національностей.

У 2021 році день Конституції випадає на понеділок. А це означає, що всіх українців чекає додатковий вихідний.

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Цікаві факти про Конституцію України

День Конституції України — єдине державне свято, яке закріплено в Основному Законі нашої держави.

Президент України складає присягу на вірність народу, поклавши руку на Конституцію та на Пересопницьке Євангеліє.

До прийняття нинішньої Конституції України було запропоновано 15 проєктів. Найбільші дискусії точилися навколо питань державної символіки, приватної власності, статусу Криму та російської мови.

Президент України Леонід Кучма не був присутній на засіданні парламенту, однак прибув до сесійної зали за кілька хвилин до остаточного прийняття Основного Закону.

У 2011 році була представлена ​​перша мініатюрна Конституція України — книга розміром 2х3 см. Вона налічує 160 сторінок, а кожна буква не більше 1 мм. Важить книга всього 15 г. Її автор — художник-графік Ігор Степанов.

У 2019 році в мережі Інтернет з’явилася електронна Конституція України для дітей у вигляді коміксів. Її авторами стали брати Капранови, а художником — Олександр Костенко.

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