У статті цікаві факти про свято День захисту дітей 2021 ми вже розповіли, як з’явилася традиція приділяти увагу дітям в цю дату. Але важливо не тільки пам’ятати, а й не забувати поздоровляти своїх дітей з цим світлим днем. Скористайтеся привітаннями з Днем захисту дітей, які ми зібрали спеціально для вас.

Ось ми і дочекались літа,

Перше червня – ваша втіха,

Бо цей день у всьому світі,

Приурочили нашим дітям!

Все навкруги у квітах,

Променів сонця багато –

На планеті Земля наші діти

Відзначають нині свято.

Більше на тему: Куди поїхати на вихідні в Україні

Дитинство наше – в нас одне,

І хай це кожен пам’ятає !

Дитячі душі на Землі

Нехай ніхто не ображає

Нехай не кривдить діточок.

Нехай не лає за провини.

Згадай! Дорослий – ти «синок»

Недавно був також дитина.

Не раз нашкодив просто так,

Не раз не слухав маму й тата,

А ще дражнили всіх підряд …

Сестру, сусідів, свого брата.

Це все робив Ти не зі зла,

Не з користі, чи лицемірства.

Робив це все – лише з добра,

Не мав в душі тоді Ти звірства.

Тому любіть своїх дітей.

Учіть в любові світ пізнати.

Та у День Захисту Дітей

Навчіться їх не ображати!

Найпрекрасніша пора

Дитинства безпосередні роки,

Хліб і кухоль молока з ранку,

І на вулицю! Там повна свобода.

Немає проблем, не потрібно їх вирішувати,

Ні турбот важких і прорахунків,

Можна подвиги геройськи здійснювати

Для принцес і для всього народу.

Шкода, що тут залишитися назавжди

Неможливо, терміни підтискають,

А підеш – ніяк і ніколи

Тут вже назад не приймають.

Так давайте ж від усіляких негараздів,

Захистимо дітей, подаруємо щастя,

Поваги гідний той народ,

Де такий закон стоїть при владі.

Більше на тему: Чим зайняти дитину на канікулах у місті: топ-10 ідей

Дитинство наше – в нас одне,

І хай це кожен пам’ятає!

Дитячі душі на Землі

Нехай ніхто не ображає

Нехай не кривдить діточок.

Нехай не лає за провини.

Згадай! Дорослий – ти «синок»

Недавно був також дитина.

Не раз нашкодив просто так,

Не раз не слухав маму й тата,

А ще дражнили всіх підряд…

Сестру, сусідів, свого брата.

Це все робив Ти не зі зла,

Не з користі, чи лицемірства.

Робив це все – лише з добра,

Не мав в душі тоді Ти звірства.

Тому любіть своїх дітей.

Учіть в любові світ пізнати.

Та у День Захисту Дітей

Навчіться їх не ображати!

Діти з долоньок сонечко склали,

Щоб неодмінно люди всі дружили,

Щоб це сонце для людей сяяло,

У кожне віконце в гості забігало.

Щоб було багато у дітей іграшок,

Щоб не стріляли дорослі з гармат,

Щоб припинилися війни все на світі,

Щоб посміхалися, а не гинули діти.

Дитячий сміх дзвенить сьогодні всюди,

Щирий, веселий, бадьорий,

Діти – це щастя, це чудо!

Нам вони в польоті за мрією,

Що цвіте в малюнках на асфальті,

Відкривають новий яскравий світ,

Ви берегти, будь ласка, намагайтеся

Їх мрії, як дорогий сапфір!

Із днем захисту дітей вітаю!

Малюки і підлітки завжди

Так потребують нашої турботи,

У тому, щоб було добрим до них середовище.

Побажаю тобі в це свято,

Багато сміху, посмішок і сил –

Дитинства радість у душі хай прокинеться,

Згадай сам, як ти був дитиною!

Більше на тему: Методики розвитку дитини після року: порада психолога Тетяни Ларіної

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ