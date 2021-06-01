Гороскоп на 2 червня 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому варто бути обачнішим, а хто повинен відмовитися від шкідливої ​​їжі? Читайте гороскоп на 2 червня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Якщо ви хочете досягти бажаного, не варто відмовлятися від наміченого шляху. Не піддавайтеся на вмовляння близьких і знайомих. Думайте своєю головою.

Телець

Оточення відверто дратуватиме вас. Не варто загострювати на цьому увагу, інакше заробите собі невроз. Вечір проведіть у колі сім’ї.

Близнюки

У досягненні вашої мрії вам може перешкодити ваша недовірливість. Більше впевненості у своїх силах. Зберігайте стійкість і непорушність. У будь-якій незрозумілій ситуації залишайтеся вірні своїм ідеалам.

Рак

На вашому порозі може з’явитися людина з минулого. Однак невідомо, які звістки вона вам принесе. Зірки радять проявити пильність і не розповідати про свої плани.

Лев

Звичайно, вам здається, що ви краще за інших знаєте, що потрібно вашим близьким. Однак зірки радять не допомагати нікому, особливо, якщо вас про це не просять.

Діва

Прекрасний час, щоб продемонструвати всі свої таланти на роботі та попросити про підвищення. Ви на це заслуговуєте. Так що побільше впевненості у своїх силах. Тоді все вийде.

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Терези

Чудовий день, щоб зайнятися своїм здоров’ям. Відмовтеся від шкідливої ​​їжі й алкоголю. Також варто зайнятися спортом. Вечір проведіть за переглядом хорошого фільму.

Скорпіон

Вдалий день, щоб налагодити взаємини з близькою людиною. Обговоріть усі важливі питання. Тільки будьте чесні. Нещирість відразу відчують ваші близькі. І тоді про примирення можна забути.

Стрілець

Прекрасний день для представників творчих професій. Ви будете генерувати геніальні ідеї, які гідно оцінить ваше начальство.

Козеріг

Чудовий день для відпочинку в компанії близьких друзів. Проведіть вечір з найріднішими людьми. У них ви знайдете натхнення і сили рухатися далі.

Водолій

Ваше красномовство допоможе вам просунутися по кар’єрних сходах. Колеги будуть у захваті від ваших ідей і пропозицій.

Риби

Чудовий день, який можна зі спокійною совістю провести в розслабленому стані. На роботі все чудово, тож можна трохи відпочити.

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