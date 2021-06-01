День захисту дітей: зірки СТБ зі своїми дітьми

1 червня у всьому світі відзначають не тільки початок літа, а й День захисту дітей. Більшість зірок телеканалу СТБ пізнала щастя бути батьками. Спеціально до свята редакція STB.UA зібрала мі-мі-мішні фото наших улюблених ведучих та акторів з їхніми дітьми. І нехай цей похмурий і холодний день стане для вас трішки щасливішим і теплішим.

Быльше на тему: Міжнародний день захисту дітей: чого ви не знали про свято

Одна з найпрекрасніших і найгармонійніших сімей України. Григорій Решетник зі своєю дружиною Христиною і трьома богатирями! Краса!

Талановита актриса і героїня першого романтичного реаліті «Холостячка» Ксенія Мішина зі своїм сином Платоном. Які ж вони щасливі!

Зірка серіалів «Спіймати Кайдаша» і «Слід» Антоніна Хижняк з сином Максимом на зйомках. Мі-мі-мішність цього фото зашкалює.

А ось ведуча проєкту «Мій секрет» Маша Єфросиніна дуже рідко ділиться фото своєї сім’ї. Та подивіться, які ж вони гарні!!!

Суддя кулінарного проєкту «МастерШеф» Оля Мартиновська разом зі своєю донечкою Вірою яскраво і з запалом увірвалися в цей прохолодний літній ранок.

Ведуча «Вікна-Новини» і соціального проєкту «Таємниці ДНК» Тетяна Висоцька також любить ділитися з підписниками фото своїх прекрасних дітей.

Лікар медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський часто показує фото своєї дочки, яку мило називає Жук Жуковський…

Неперевершена режисерка культових фільмів Оксана Байрак, яка також нещодавно стала мамою, не тільки поділилася милим відео з ранкової прогулянки з донечкою, а й побажала всім дітям щастя і благополуччя.

Актор серіалів телеканалу СТБ «Ніщо не трапляється двічі», «Продається будинок з собакою» і «Ворожка» Антон Батирєв ― прекрасний батько. І це фото — яскраве тому підтвердження.

Актриса культової драми «Кріпосна» Анна Сагайдачна просто обожнює свого маленького сина.

А її колега по цеху, актриса історичної драми «Кріпосна» Наталка Денисенко, вважає, що одне з головних завдань мами — захищати свою дитину, незважаючи ні на що.

Фіналістка 20-го сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів» Белла Салаватова тільки осягає ази материнства. Але яка ж вона красива і щаслива!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.