Тріску почистити від нутрощів і луски, натерти сіллю і спеціями. Нарізати рибу стейками товщиною 1,5

Тим часом для соусу збити вінчиком яйце з гірчицею. Додати борошно, майонез і тертий сир. Все ретельно перемішати.

Вибрати режим «Випічка» і обсмажувати тріску на невеликій кількості рослинної олії 15 хв. Викласти на рибу соус і готувати до закінчення програми. Приготовану тріску перекласти в тарілку.

Для гарніру шинку нарізати кубиками. Цибулю-порей нарізати кружечками і обсмажити в режимі «Смаження» на олії до прозорості. Додати шинку і обсмажувати ще 5

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8 хв. Потім всипати заморожений горошок і готувати, помішуючи, до його м’якості. За 1 хв. до готовності влити вершки і ще раз добре перемішати. Подавати з тріскою.