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Анна Сагайдачна святкує свій день народження
01.06.2021
Сьогодні, 1 червня, свій день народження святкує красива і талановита актриса Анна Сагадачна. Дівчина виконала одну з головних ролей у костюмованій драмі «Кріпосна» . Редакція сайту STB.UA вітає Анну Сагайдачну зі святом!
З раннього дитинства життя Анни Сагайдачної пов’язане з творчістю: вона захоплювалася музикою та хореографією. Сьогодні талановита актриса вже досягла чималих висот в сучасній кіноіндустрії. За свій професіоналізм Анна була номінована на національну телевізійну премію «Телетріумф»-2016 у категорії «Акторка телевізійного фільму/серіалу».
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У масштабному серіалі «Кріпосна» Анна Сагайдачна зіграла освічену й дуже виховану дочку багатого поміщика —
Наталі Дорошенко. Актрису глядачі відразу полюбили.
Редакція сайту STB.UA долучається до привітань і зичить актрисі творчих успіхів!
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