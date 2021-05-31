З Днем захисту дітей: привітання зі святом дітям і дорослим
У статті цікаві факти про свято День захисту дітей 2021 ми вже розповіли, як з’явилася традиція приділяти увагу дітям в цю дату. Але важливо не тільки пам’ятати, а й не забувати поздоровляти своїх дітей з цим світлим днем. Скористайтеся привітаннями з Днем захисту дітей, які ми зібрали спеціально для вас.
Ось ми і дочекались літа,
Перше червня – ваша втіха,
Бо цей день у всьому світі,
Приурочили нашим дітям!
Все навкруги у квітах,
Променів сонця багато –
На планеті Земля наші діти
Відзначають нині свято.
Більше на тему: Куди поїхати на вихідні в Україні
Дитинство наше – в нас одне,
І хай це кожен пам’ятає !
Дитячі душі на Землі
Нехай ніхто не ображає
Нехай не кривдить діточок.
Нехай не лає за провини.
Згадай! Дорослий – ти «синок»
Недавно був також дитина.
Не раз нашкодив просто так,
Не раз не слухав маму й тата,
А ще дражнили всіх підряд …
Сестру, сусідів, свого брата.
Це все робив Ти не зі зла,
Не з користі, чи лицемірства.
Робив це все – лише з добра,
Не мав в душі тоді Ти звірства.
Тому любіть своїх дітей.
Учіть в любові світ пізнати.
Та у День Захисту Дітей
Навчіться їх не ображати!
Найпрекрасніша пора
Дитинства безпосередні роки,
Хліб і кухоль молока з ранку,
І на вулицю! Там повна свобода.
Немає проблем, не потрібно їх вирішувати,
Ні турбот важких і прорахунків,
Можна подвиги геройськи здійснювати
Для принцес і для всього народу.
Шкода, що тут залишитися назавжди
Неможливо, терміни підтискають,
А підеш – ніяк і ніколи
Тут вже назад не приймають.
Так давайте ж від усіляких негараздів,
Захистимо дітей, подаруємо щастя,
Поваги гідний той народ,
Де такий закон стоїть при владі.
Більше на тему: Чим зайняти дитину на канікулах у місті: топ-10 ідей
Дитинство наше – в нас одне,
І хай це кожен пам’ятає!
Дитячі душі на Землі
Нехай ніхто не ображає
Нехай не кривдить діточок.
Нехай не лає за провини.
Згадай! Дорослий – ти «синок»
Недавно був також дитина.
Не раз нашкодив просто так,
Не раз не слухав маму й тата,
А ще дражнили всіх підряд…
Сестру, сусідів, свого брата.
Це все робив Ти не зі зла,
Не з користі, чи лицемірства.
Робив це все – лише з добра,
Не мав в душі тоді Ти звірства.
Тому любіть своїх дітей.
Учіть в любові світ пізнати.
Та у День Захисту Дітей
Навчіться їх не ображати!
Діти з долоньок сонечко склали,
Щоб неодмінно люди всі дружили,
Щоб це сонце для людей сяяло,
У кожне віконце в гості забігало.
Щоб було багато у дітей іграшок,
Щоб не стріляли дорослі з гармат,
Щоб припинилися війни все на світі,
Щоб посміхалися, а не гинули діти.
Дитячий сміх дзвенить сьогодні всюди,
Щирий, веселий, бадьорий,
Діти – це щастя, це чудо!
Нам вони в польоті за мрією,
Що цвіте в малюнках на асфальті,
Відкривають новий яскравий світ,
Ви берегти, будь ласка, намагайтеся
Їх мрії, як дорогий сапфір!
Із днем захисту дітей вітаю!
Малюки і підлітки завжди
Так потребують нашої турботи,
У тому, щоб було добрим до них середовище.
Побажаю тобі в це свято,
Багато сміху, посмішок і сил –
Дитинства радість у душі хай прокинеться,
Згадай сам, як ти був дитиною!
Більше на тему: Методики розвитку дитини після року: порада психолога Тетяни Ларіної