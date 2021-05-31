Гороскоп на 1 червня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому варто взяти відповідальність за своє життя на себе, а хто може розслабитися і чекати приємних сюрпризів? Читайте гороскоп на 1 червня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Непростий день. Можливі несподівані фінансові витрати і дрібні неприємності на роботі. Не варто занадто засмучуватися, якщо ваші плани порушаться.

Телець

Чудовий день для того, щоб проявити себе з найкращого боку на роботі. Також існує велика ймовірність змінити своє особисте життя на краще.

Близнюки

Вам потрібно віддати всі свої сили сім’ї. Є ризик виникнення невеликих проблем з дітьми. Однак за правильного підходу вам вдасться швидко вирішити всі питання.

Рак

Зірки радять зосередити всю увагу на роботі. Є шанс поліпшити своє фінансове становище. Однак для цього варто мислити нестандартно. Та ви з цим завданням легко впораєтеся.

Лев

Прекрасний день, який може перевернути ваше життя з ніг на голову. Намагайтеся не змарнувати свій шанс. Також є велика ймовірність зустріти свою другу половинку.

Діва

Вам варто присвятити день вирішенню побутових питань, а також фінансовому плануванню. Ви занадто багато витрачаєте. Відмовтеся від непередбачених покупок. Поки ви не можете собі цього дозволити.

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Терези

Ви не зможете досягти успіху, якщо будете метати грім і блискавки. Тож зірки радять насамперед розібратися з самим собою. Тільки досягнувши внутрішньої гармонії, ви зможете домогтися успіху.

Скорпіон

Чудовий день. Конфлікти й непорозуміння, які не давали вам спокою тривалий час, нарешті можуть вирішитися. Чекайте приємних сюрпризів і здійснення мрій.

Стрілець

Напружений день. Можливий нервовий зрив. Ви незадоволені не тільки собою, а й своїм життям загалом. Якщо є можливість, зверніться по допомогу до професіонала.

Козеріг

Неоднозначний день. Цілком імовірні нові знайомства з людьми, які в майбутньому можуть зіграти у вашому житті одну з ключових ролей. Також можуть з’явитися вигідні пропозиції по роботі. Не варто від них відмовлятися.

Водолій

Світ не такий поганий, як вам здається. Намагайтеся не впускати у своє життя токсичних людей і перестаньте хотіти всім сподобатися. Живіть собі на втіху.

Риби

Готуйтеся до того, що потрібно буде зробити важливі кроки. Обміркуйте холодною головою претензії до близьких і партнерів. Оцініть те, чого хочете, і дійте. Годі чекати з моря погоди.

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