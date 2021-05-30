Гороскоп на тиждень з 31 травня по 6 червня 2021 року розповість, які повороти долі підготували зірки для кожного знака зодіаку. Кому можна сміливо починати нове життя або нову справу, а хто повинен звернути увагу на свою другу половинку? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 31 травня по 6 червня 2021 року від експертів СТБ.

Овен

Овнам на цьому тижні буде властиво турбуватися через усе, що навколо них відбувається. Ви пропускаєте крізь ваше серце навіть проблеми близьких друзів, які, по суті, вас зовсім не стосуються. Через цю надмірну емоційну вразливість до вихідних ви будете відчувати цілковиту спустошеність.

Телець

Тельцям на цьому тижні не варто особливо перейматися підкоренням нових кар’єрних вершин. Вам завадять несприятливі обставини. Раз за разом втручаючись у те, що відбувається навколо вас, обставини обнулять усі ваші зусилля. Виходить, що ви ризикуєте змарнувати свій внутрішній потенціал.

Близнюки

Близнюкам на цьому тижні не бажано зменшувати оберти, набрані деякий час тому. Продовжуйте так само активно підкорювати кар’єрний Олімп, і ви обов’язково досягнете тріумфального результату. Щодо сфери ваших особистих уподобань, у цьому питанні вам, навпаки, варто проявити пасивність.

Рак

Раки на цьому тижні будуть сумбурні і в думках, і в словах, і у вчинках. Поки це вас носить з боку в бік, ваше життя зупиниться на місці. Не можна виключати, що через свою непослідовність ви наживете чимало проблем у всіх найважливіший сферах свого існування.

Лев

Левам на цьому тижні не варто розкидатися гучними обіцянками. Усе, що ви комусь пообіцяєте на емоціях, відніме у вас багато сил та енергії, тоді як їх вам слід приберегти для себе і для свого особистого життя. У другій половині цього тижня у ваших любовних справах намітиться криза (не виключено, що її спровокують настрої вашої другої половинки).

Діва

Для Дів єдиною проблемою на цьому тижні стане нестача енергії. У вашій голові з’явиться сотня геніальних ідей, ось тільки сили для їх реалізації ви не знайдете. Не біда. Не лайте себе, краще почніть думати про те, як швидше відновитися.

Терези

Терезам на цьому тижні гарантована відсутність стресів, хвилювань і драм. Ваше життя піде по накатаній, даруючи вам спокій і стабільність. Це цілком слушний момент, щоб зайнятися плануванням майбутньої відпустки. Подумайте, як її провести і корисно, і приємно водночас.

Скорпіон

Скорпіонам на цьому тижні не рекомендується заводити нові знайомства в соціальних мережах. Будьте особливо обережні, листуючись з особами протилежної статі. Людина, яка зробить вам комплімент, а потім почне присягатися у своєму палкому коханні, насправді переслідує якісь корисливі цілі. У всьому іншому у вас не буде особливих проблем.

Стрілець

Для Стрільців на цьому тижні складеться доволі напружена обстановка. Припиніть вимагати від близьких людей уваги та підтримки і поцікавтеся, що відбувається в їхньому власному житті. Можливо, комусь із них зараз дуже потрібна ваша допомога.

Козеріг

Козероги проведуть цей тиждень досить посередньо. Ви зосередитеся на якихось другорядних справах, немов не помічаючи головного. Цим головним для вас стануть проблеми, що виникли всередині вашого шлюбу. Ваш постійний партнер втратить до вас інтерес і багато вільного часу проводитиме поза стінами вашого спільного дому.

Водолій

Водоліям на цьому тижні протипоказана зайва скромність. Якщо ви будете боязко мовчати, поки ваш бос розподіляє список нових завдань, вам точно не вдасться отримати в своє розпорядження щось вигідне і перспективне. Будьте активніші і перестаньте мучити самі себе якимись комплексами.

Риби

Для Риб цей тиждень пройде легко і комфортно. До вихідних ви не відчуєте особливої ​​втоми, а тому з радістю прийміть запрошення на вечерю. Якщо ви самотні, придивіться до когось зі своїх давніх знайомих протилежної статі.

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