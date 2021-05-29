Що приготував новий день ― читайте в гороскопі на 30 травня 2021 року. Як правильно провести неділю? Дізнайтеся в астрологічному прогнозі на 30 травня 2021 року від експертів СТБ.

Овен

Зараз ви максимально налаштовані на результат ― скористайтеся цим і доведіть незакінчені справи до кінця.

Телець

Перш ніж починати щось робити, добре сплануйте свої дії, продумайте деталі. Так ви зможете бути впевненими і уникнути проблем, а за необхідності зумієте швидко підлаштуватися під зміни.

Близнюки

У Близнюків висока ймовірність скасування запланованих справ. Ближче до вечора ви можете отримати довгоочікувану звістку. Астрологи рекомендують бути уважними з фінансами.

Рак

Ракам не варто розпускати язика і вплутуватися в сумнівні конфлікти. Довести свою правоту в таких ситуаціях навряд чи вдасться, і ваша репутація може постраждати, як і ваші нерви.

Лев

Астрологи радять Левам не вплутуватись у службовий роман, адже він має шанси закінчитися дуже швидко і підірвати вашу репутацію.

Діва

Ризиковані угоди мають шанси накликати біду у вигляді юридичних проблем і втрати коштів. Є висока ймовірність зустріти важливу людину, яка в подальшому внесе істотні корективи у ваше життя.

Терези

Терезам день може здатися нелегким, але результат буде вартий витрачених сил. Якщо особливих робочих справ у вас на цей день немає, займіться самовдосконаленням. Це гарний час для читання професійної літератури, планування відповідальних справ і завдань на майбутнє.

Скорпіон

Займіться своїми фінансами: якщо докладете зусиль, можливо, вдасться знайти варіанти додаткового заробітку. Любовні справи відійдуть на другий план, а це сприятиме зміцненню ваших сил і накопиченню енергії для інших сфер життя.

Стрілець

У цей день більше робіть те, що справді важливо, і відмовтеся від справ, якими ви займаєтеся напоказ. Лицемірство, образи, осуд або хитромудрі плани інших залиште в минулому.

Козеріг

Будьте щедрими і щирими, насамперед щодо своїх рідних людей. Вечір краще провести в колі сім’ї або на самоті. Від деструктивних занять і важкої їжі краще відмовитися.

Водолій

Смуток і меланхолія можуть несподівано охопити вас ― постарайтеся стримати себе від крайнощів. Бережіть здоров’я і утримайтеся від заїдання поганого настрою або труднощів шкідливою їжею.

Риби

Позитивний день для Риб, які зможуть викинути зайве з життя, віддати непотрібне тим, хто цього потребує більше. День вдалий для домашньої роботи.

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