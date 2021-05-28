Холостячка Злата Огнєвіч: Це буде вибуховий і пристрасний проєкт

Головною героїнею 2 сезону найромантичнішого проєкту країни «Холостячка» на СТБ стала співачка і композиторка Злата Огнєвіч. У 13 випуску реаліті «Холостяк»-11 вона завітала до студії, де поділилася своїми очікуваннями від прийдешнього сезону. Заради чого Злата йде у проєкт? Яких чоловіків бажає зустріти на Першій вечірці? Та до чого варто готуватися глядачам уже восени 2021 року?

«Я йду на проєкт знайти своє кохання. Для мене це головна ціль. Я вже так втомилася бути сама, втомилася помилятися. Я дуже хочу закохатися! Я чекаю від сезону яскравих побачень, експериментів, яскравих хлопців. Я точно можу сказати, що буду проявляти ініціативу. Я дуже хочу екстриму. Може, про це не всі знають, не всі бачать і відчувають, але я дуже екстремальна людина. Сподіваюся, що хлопці це витримають», — зізналася Холостячка 2 сезону.

А поки Злата Огнєвіч готується до старту подорожі під назвою «Романтичне реаліті», каже, що дуже переймається прийдешнім сезоном. Щодня думає, які ж чоловіки прийдуть на проєкт спробувати підкорити її серце. Після анонсування головної героїні кількість особистих повідомлень Злати шаленими темпами збільшується.

«Почали писати. Але я нікому не відповідаю. Єдине, що мене можуть зустріти в ресторані, запропонувати каву або чай. Але далі я кажу: “Заповнюйте анкету і беріть участь у проєкті», — розповідає Холостячка.

Також головна героїня зізналася, що давно не була на побаченні ― більше півтора року.

«Дуже круто, що проєкт у моєму житті стається саме зараз. Коли в мене не було стосунків, але я дуже хочу, щоб уся енергія, яка в мені накопичилася, вирвалася просто!».

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Наостанок Холостячка розповіла, чому не склалися її минулі стосунки.

«Я відпустила минуле! Перед цим я зустріла аб’юзера, нарциса. Спочатку це були найкращі стосунки в моєму житті. А потім він почав казати мені, що я нездара, негарна, що в мене животик з’явився. “Треба тобі сходити у спортзал, прокачатися”. І я повірила, що я негарна, що не досить жіночна. Думала, раптом він мене кине, піде від мене… Це були складні стосунки. Я втомилася страждати. Я зрозуміла, що я гарна дівчина, не маю замикатися на одній людині, яка мене постійно пресує і яка мене змусила повірити, що я чогось негідна», — відверто каже Злата.

Та в майбутньому Холостячка бачить такі стосунки, заради яких їй не доведеться відмовлятися від сцени, музики, адже вона народжена співати.

«Це буде вибуховий і пристрасний проєкт», — підсумувала Холостячка.

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