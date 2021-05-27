8 марта в 15:40 на телеканалі СТБ відбулася прем’єра нових серій етективного серіалу «Слід» ― адаптації відомого формату компанії TeleAlliance Israel. Одну з головних ролей — Катерини Червоної — у фільмі зіграла молода актриса Антоніна Хижняк. Читайте в нашому матеріалі біографію актриси.

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Антоніна Хижняк народилася 28 липня 1990 року в місті Українка. З дитинства мріяла стати актрисою. Тому відразу після школи вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, який закінчила в 2012 році.

«У дитинстві я була дуже активною дитиною. У мене було багато енергії, яку терміново потрібно було кудись подіти. Тому я щодня відвідувала різні додаткові гуртки: циркова студія, музична школа, танці. Мені це дуже подобалося. Я завжди знала, ким хочу стати, тому після школи подавала документи лише в один ВНЗ. І не прогадала», — каже акторка.

Після навчання Антоніна працювала в Академічному театрі ляльок. Вона також дублює українською мовою фільми і мультфільми для кінотеатрів і телебачення, озвучує ігри та програми, знімається в серіалах.

«Толком у декреті я не була. Тому що паралельно з вихованням я займалася озвученням мультфільмів, фільмів, ігор і додатків. Мені це дуже подобається», — зізнається Антоніна.

І не дивно, адже за 10 років актриса взяла участь в озвучуванні понад 150 повнометражних стрічок і мультфільмів! Голосом Антоніни Хижняк розмовляють головні героїні фільмів «Лара Крофт», «Ангели Чарлі», «Мумія», «Дедпул», «Трансформери», «Зоряні війни» і багатьох інших.

У 2019 актриса отримала роль у серіалі «Кохання із заплющеними очима».

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Також у 2019 році Антоніні пощастило — її затвердили на роль Мотрі в серіалі «Спіймати Кайдаша». Фільм мав приголомшливий успіх! У 2020 році актриса отримала одну з головних ролей у детективному серіалі «Слід». Вона зіграла капітанку поліції, фахівчиню зі зброї, балістики і трасології Катерину Червону.

«Насправді на роль Катерини Червоної мене затвердили ще до виходу серіалу «Спіймати Кайдаша». Коли я прийшла на кастинг, мене ще ніхто не знав, адже Мотря стала відома глядачам тільки через пів року після кастингу. Серіал «Слід» став для мене прекрасним новим досвідом», — зізналася Антоніна.

Дивіться детективний серіал «Слід» з понеділка по четвер о 15:30!

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