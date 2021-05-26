Потіште свою родину смачним салатом. Саме ця страва дуже доречна на відпочинку з веселою компанією. Відправляйтеся на пікнік з найкращими стравами! Топ-5 рецептів літніх салатів від зірок СТБ у нашому матеріалі.

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Літній салат від Ігоря Місевича

Інгредієнти:

баклажани – 2 шт.

цукіні – 1 шт.

солодкий перець – 2 шт.

цибуля – 1 шт.

помідори – 6 шт.

вода – 1 л

сіль – 3 ст. л.

цукор – 1 ст. л.

оцет яблучний – 2 ст. л.

оцет бальзамічний – 1 ч. л.

оливкова олія – 7 ст. л.

цукрова пудра – 1 ст. л.

мед – 1 ч. л.

Приготування:

Перець почистіть, а баклажани і цукіні наріжте. Приготуйте маринад з води, солі, цукру та оцту. Залийте їм баклажани. Змішайте оливкова олію, цукрову пудру, сіль і перець. Перемішайте все це з болгарським перцем і цукіні. Залиште овочі на 20 хвилин. Нанизайте баклажани, цукіні, перець і помідори на шампури і підсмажте до готовності. Наріжте цибулю. Приготуйте заправку з олії, бальзамічного оцту і меду. Змішайте всі інгредієнти.

Салат з овочів, фруктів і сьомги від Аніти Луценко

Інгредієнти:

Селера (2 стебла)

Зелене яблуко кисле

Слабосолона сьомга (150 г)

Спосіб приготування:

Нарізати селеру, яблуко і сьомгу. Заправити все невеликою кількістю вершків.

Салат «Цезар» від Ектора Хіменеса-Браво

Інгредієнти:

Салат «Ромен» – 1,5 пучка

Білий тостовий хліб – 7 шматочків

Часник – 5 зубчиків

Оливкова олія – 1 скл.+ 4 ст. л.

Яйця – 2 шт.

Гірчиця суха – 0,5 ч. л.

Лимон – 1 шт.

Вустерський соус – 1 ч. л.

Сіль, чорний мелений перець

Пармезан – 30 г

Куряче філе – 300 г

Вершкове масло – 2 ст. л. (50 г)

Соєвий соус – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Листя промийте, замочіть на 15–30 хвилин в мисці з холодною водою. Обсушіть паперовим рушником і покладіть в холодильник. Для часникових крутонів – зніміть скоринку хліба і наріжте його кубиками 1 на 1 см. Збризніть підсолодженим лимонним соком. Підсушіть до легкого зарум’янювання в розігрітій до 180 °С духовці протягом 10 хв. Потім розітріть часник з сіллю та оливковою олією, прогрійте на сковорідці на повільному вогні. Викладайте до ароматної олії крутони і, перемішуючи, потримайте на вогні 1–2 хвилини. Замаринуйте куряче філе в суміші оливкової олії, соєвого соусу, часнику, меленого перцю, солі на 20–30 хвилин. Потім дістаньте філе з маринаду, обсмажте на розігрітій сковороді з оливковою олією 2–3 хвилини до золотистого кольору. Зніміть з вогню, покладіть на фольгу, додавши вершкове масло, посоліть, загорніть і відправте в духовку на 20 хвилин. В духовці – 150 градусів.

Приготування соусу-заправки для салату «Цезар»:

2 яйця опустити на 1 хв. в каструлю з ледь киплячою водою. Потім дістаньте з окропу і залиште на 10 хв. при кімнатній температурі. Миску змастіть розчавленим часником. У неї відправте жовтки яєць, збийте виделкою. Додайте гірчицю, вустерський соус, сік лимона, сіль, перець, поступово підливайте холодну оливкова олія. Змішайте до отримання однорідної емульсії. Листя салату порвіть руками на невеликі частини, викладіть в миску з соусом, акуратно змішайте. Потім викладіть листя салату на тарілку. Зверху – крутони, тонкі смужки пармезану, шматочки курячого філе.

Австрійський картопляний салат від Сергія Калініна

Інгредієнти:

картопля – 500 г

яблучний оцет – 20 мл

бекон – 100 г

ріпчаста цибуля – 140 г

мариновані огірки – 4 шт.

гірчиця в зернах – 30 г

часник – 1 зубчик

рафінована олія – 50 мл

мелений чорний перець – 2 р

сіль – 3 г

Приготування:

Зваріть картоплю в мундирі, майже до готовності і очистіть її від лушпиння. Наріжте кубиками бекон. Розігрійте олію, покладіть в неї бекон і витопіть жир. Додайте до бекону нарізані на дрібні кубики мариновані огірки і часник, а також гірчицю в зернах. Посоліть і поперчіть. Наріжте кільця цибулі на чверті і змішайте з заправкою. Полийте яблучним оцтом. Додайте до заправки нарізану на чверті картоплю. Накрийте салат кришкою і тримати на малому вогні 5 хв. Зніміть з вогню і залиште настоятися.

Літній салат з молодою картоплею і спаржею від Ектора Хіменеса-Браво

Інгредієнти:

молода картопля – 900 г

спаржа – 400 г

солодкий молодий горох, квасоля або інші молоді бобові – 100 г

невеликі редиски, дуже тонко нарізані – 4 шт.

Маринована цибуля:

молода цибуля – 200 г (з зеленою частиною)

винний оцту – ¼ склянки

вода – ¼ склянки

сіль – 1 ст. л.

цукор – ½ ч. л.

Гірчична заправка:

оливкова олія холодного віджиму – ¼ склянки

гірчиця з насінням – 2 ст. л.

діжонська гірчиця – 2 ч. л.

білий винний оцет – 2 ст. л.

сіль і перець – за смаком

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Приготування:

Відваріть картоплю в підсоленій воді 15 хвилин. Охолодіть. Замаринуйте цибулю. Збийте оцет, воду, сіль і цукор. Наріжте дуже тонкими кільцями білу частину молодої цибулі, перемішайте з маринадом, закрийте контейнер і залиште від 1 до 8 годин в холодильнику. Відкладіть зелену частину цибулі. Наповніть водою каструлю, додайте трохи солі. Поставте кипіти. Приготуйте крижану баню. Відріжте жорстку частину у спаржі (по півсантиметра). Коли вода закипіла, занурте спаржу, а через хвилину – горошок. Через дві хвилини злийте воду і покладіть овочі в ємність на крижану баню. Коли охолола, викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати надлишки води. Спаржу наріжте на шматочки по 1,5 см, покладіть у велику ємність. Наріжте картоплю середніми шматочками, наріжте дуже тонко редиску, зелену цибулю, додайте в ємність і перемішайте. За годину до подачі перемішайте з заправкою, додати мариновану цибулю. Додайте мелений чорний перець за смаком.

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