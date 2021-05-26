Церковні свята в червні 2021: календар православних свят по днях
Червень 2021 року для православних вірян ознаменується Трійцею і початком Петрового посту. Які ще церковні дати відзначатимуть у першому місяці літа? Читайте в нашому матеріалі перелік церковних свят у червні 2021 року, щоб не пропустити великі і значущі православні дати.
Церковні свята в червні 2021 року
1 червня — преподобного Корнилія, чудотворця Комельского.
2 червня — знайдення мощей святителя Олексія.
3 червня — Володимирської ікони Божої Матері; рівноапостольних царя Костянтина і матері його цариці Олени; благовірного князя Костянтина (Ярослава) і чад його Михаїла і Федора, Муромських чудотворців.
4 червня — мученика Іоанна-Володимира, князя Сербського.
5 червня — Набуття мощей святителя Леонтія.
6 червня — преподобного Симеона, стовпника на Дивній горі.
7 червня — третє знайдення глaви Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана.
8 червня — великомученика Георгія Нового, потерпілого від царя Селіма турецького.
9 червня — знайдення мощей пpеподобного Ніла Столобенського.
10 червня — Вознесіння Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа.
11 червня — блаженного Іоана, Христа рaди юродивого, Устюзького.
12 червня — преподобного Ісаакія, ігумена Далматського.
13 червня — апостола від 70-ти Єрма, мученика Єрмія Команського.
14 червня — преподобного Діонісія, ігумена Глушицького.
15 червня — великомученика Іоана Нового, Сочавського.
16 червня — мучеників Лукилiана, Клавдiя, Іпатiя, Павла, Діонісiя i Павли, дiви.
17 червня — преподобного Мефодія, ігумена Пешноського; святителя Митрофана, патріарха Константинопольського.
18 червня — священномученика Дорофея, єпископа Тирського.
19 червня — Троїцька поминальна субота, день Пименовської ікони Божої Матері.
20 червня — День Святої Трійці.
21 червня — День Святого Духа.
22 червня — святителя Кирила, архієпископа Олександрійського.
23 червня — священномученика Тимофiя, єпископа Пруського; святителя Іоана, митрополита Тобольського; преподобного Силуана, схимника Печерського.
24 червня — Ікони Божої Матері «Достойно є».
25 червня — преподобних Онуфрія Великого, Петра Афонського.
26 червня — мучениці Акилини; святителя Трифілія, єпископа Левкусії Кіпрської.
27 червня — пророка Єлисея, святителя Мефодія, патріарха Константинопольського.
28 червня — початок Петрового посту в 2021 році.
29 червня — пpеподобного Тихона Мединського.
30 червня — мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла.
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Церковні пости в червні 2021 року
Багатоденний піст у червні 2021 — Петрів піст. Починається 28 червня і триває до 11 липня. Цей піст можна віднести до розряду не надто суворих.
Одноденні пости — 2 червня, 4 червня, 9 червня, 11 червня, 16 червня, 18 червня.
Суцільні седмиці — Троїцька седмиця з 21 по 27 червня.
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