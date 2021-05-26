За східним календарем 2021 рік ― рік Білого Металевого Бика. Про те, що він принесе і якими змінами порадує, читайте в прогнозі на 2021 рік Бика від екстрасенсів телеканалу СТБ.

Що вам принесе 2021 рік за східним календарем

2021 рік стане часом правління Бика. У рік Бика доведеться підвищити енергетику і життєвий тонус. Це буде дуже енерговитратний час, коли може відбуватися багато непередбачуваних речей. Готуйтеся до того, що нудьгувати не доведеться.

Характеристика 2021 року

Для східного гороскопу важливо те, якою буде стихія тварини-талісмана. Бик буде білим, тобто панівна стихія в 2021 році ― Метал.

Бик ― символ руху вперед, зміни життя, крутих поворотів і великих змін. Метал же символізує твердість духу, недоторканність, стійкість. Це означає, що в 2021 році відбуватимуться різні ситуації, у яких доведеться демонструвати силу волі і бажання перемогти.

Найщасливішими людьми у 2021 році будуть сильні, непробивні і амбітні особистості, які зухвало йдуть уперед, змітаючи все на своєму шляху. При цьому бажано не користуватися допомогою оточення і проявляти самостійність. Це стосується всіх сфер життя ― не тільки кар’єри або грошей.

Робота, фінанси і справи в 2021 році

Рік Металевого Бика ― ідеальний час для просування ідей та пошуків нової роботи. Перш ніж починати рух уперед, дуже важливо визначитися з напрямком. Якщо цього не зробити, ви ризикуєте витратити сили і час даремно.

Якщо ризикувати і братися за кілька справ одночасно, не знаючи кінцевої мети, можна піти неправильним шляхом і розчаруватися. У 2021 році потрібно діяти швидко, але обачно.

2021 рік стане ідеальним часом для здійснення дорогих покупок. Можна сміливо купувати все, що пов’язане з пересуванням, на кшталт велосипеда чи автомобіля, витрачатися на здоров’я. Корисним вкладенням коштів стане отримання нових емоцій і досвіду.

Також цей рік може виявитися досить конкурентним. Багато людей захочуть перевершити інших. Метою буде не досягти успіху, а переграти решту. Це нездорове бажання взяти перший приз може негативно позначитися на продуктивності і здоров’ї.

Спілкування і любов у 2021 році

У 2021 році потрібно брати бика за роги. Особливо актуально це для сфери кохання. Якщо хтось сподобається, треба не сидіти склавши руки, а діяти. Варто підійти до людини і заявити про себе і свої почуття безпосередньо, без ігор і вдавання.

У рік Бика можна освідчуватися в коханні, робити пропозицію руки і серця. Головне в сімейному житті, у спілкуванні з друзями і близькими ― обходитися без брехні і фальші. В іншому разі можна спровокувати образи і негатив.

Також у 2021 році дуже важливо не ходити коло та навколо, якщо захочеться припинити спілкування з якоюсь людиною. Що довше ви терпітимете негатив у дружбі або коханні, то гірше це позначиться на самооцінці. Усім, хто перебуває в пошуках, бажано заздалегідь оцінювати сумісність.

У рік Бика люди можуть ставати дуже запальними. Ті, хто завжди цим грішить, і зовсім стануть вибухонебезпечними для оточення. З іншого боку, люди в 2021 році будуть набагато рідше прикидатися і приховувати правду та емоції. Бик змушує вихлюпувати емоції, не замислюючись про наслідки. Це означає, що треба відстежувати раптові грубості і випади та розуміти їхню першопричину.

Настрій і здоров’я у 2021 році

У цьому плані все гранично просто. Потрібно прислухатися до свої бажань, але не перетворювати це на сліпе потурання імпульсу. Треба витрачати енергію і час обережно, правильно розставляючи пріоритети.

Якщо дуже багато працювати і сильно втомлюватися, можна втратити удачу. У рік Бика сили приходять напливами, але так само і йдуть, якщо витрачати їх неправильно. Пильно стежте за своїм здоров’ям і не забувайте про відпочинок.

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