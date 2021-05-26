Що приготував новий день ― читайте в гороскопі на 27 травня 2021 року. Як правильно провести четвер? Дізнайтеся в астрологічному прогнозі на 27 травня 2021 року від експертів СТБ.

Овен

Незабаром вас може очікувати ситуація, яка потребуватиме багато сил. Використовуйте час, який зараз є, для наведення порядку в справах, вдома або на роботі. Монотонна і скрупульозна робота вам добре вдаватиметься ― скористайтеся цим шансом.

Телець

27 травня Тельцям бажано займатися несуттєвими, дрібними питаннями. Астрологи не рекомендують у четвер вести справи, пов’язані з нерухомістю.

Близнюки

27 травня Близнюкам важливо буде відмовитися від критичного ставлення до себе та інших ― постарайтеся сприймати світ таким, яким він є.

Рак

Не тисніть на близьких або колег ― давайте поради тільки тоді, коли вас про них просять, а не тоді, коли вам заманеться. Замість цього приділіть більше часу власному благополуччю: іноді подбати про себе ― це найкращий подарунок для близьких людей.

Лев

Левам у четвер буде легко перегоріти, тому треба зрозуміти, коли насувається критичний момент, і відволіктися на щось цікаве і приємне. Астрологи рекомендують зайнятися заспокійливими практиками.

Діва

Імовірно, на роботі вас чекає безліч справ, які зажадають вирішення. Наполеглива праця ― це саме те, що вам зараз потрібно. Відкладіть свою лінь і візьміться до справи.

Терези

Терезам краще менше говорити, а більше робити. Намагайтеся уникати пліток. Корисно зайнятися вирішенням важливих проблем і не розмінюватися на дрібниці.

Скорпіон

27 травня можливі незначні втрати, які в майбутньому принесуть користь. Великих скупчень людей намагайтеся уникати.

Стрілець

Лінь і неуважність Стрільців у четвер можуть звести нанівець усі старання. Тому постарайтеся не опускати рук і доводити справи до кінця.

Козеріг

День краще підходить для завершення справ, ніж для початку нових. Починати нові можна лише в разі, якщо вони короткострокові. Від справ, у яких ви не впевнені, тримайтеся якомога далі.

Водолій

Щоб день був вдалим, Водоліям відразу після пробудження варто знайти кілька хвилин на себе і спокійно уявити свої плани. Подумайте над найдрібнішими деталями, яким ви хотіли б бачити цей день. Усе залежатиме від вашої сили думки.

Риби

27 травня Рибам варто подбати про догляд за тілом. Вдома краще братися за дрібні роботи ― нетермінові енерговитратні справи астрологи рекомендують відкласти на потім.

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