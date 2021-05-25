Карантин триває, і тому 1 травня 2021 року та Великдень українці зустрічатимуть вдома. Проте травневі свята у більшості все ж асоціюються з відпочинком на свіжому повітрі та шашликами. Як же поласувати смачним шашликом на карантині? Редакція сайту STB.UA поспішає на допомогу! Ми підготували для вас топ-3 рецепти шашлику з курки, свинини та баранини в духовці. Читайте в матеріалі!

Травневі свята без шашлику – не травневі свята. Проте навіть дотримуючись карантину та залишаючись вдома, ви можете приготувати цю смачну традиційну страву в духовці. Перш ніж почати, оберіть найзручніший для вас спосіб приготування:

Над вугіллям. Для приготування шашлику використовується справжнє вугілля, що забезпечує запах диму.

Зі шкварками. Запах диму можна отримати за допомогою шкварок, які обсмажуються під шашликами.

У рукаві для запікання. Приготування відбувається у два етапи: спочатку в рукаві, а потім м’ясо обсмажується на решітці під грилем.

Шашлик із курки в духовці

Інгредієнти:

куряче філе – 400 г

соєвий соус – 2 ст. л.

рисовий оцет – 2 ст. л.

оливкова олія – 4 ст. л.

прянощі для шашлику – 1 ст. л.

Приготування:

Порізати філе на смужки завтовшки не більше 1,5 см. Приготувати маринад: змішати олію зі спеціями, додати соєвий соус і рисовий оцет. М’ясо покласти в маринад і поставити в холодильник щонайменше на 1 годину. Нанизати м’ясо на дерев’яні шпажки, повторно полити маринадом. Помістити шпажки на решітку, під якою встановити деко. Готувати 40 хвилин, декілька разів перевертаючи.

Шашлик із баранини в духовці

Інгредієнти:

баранина – 1 кг

цибуля ріпчаста – 4 шт.

лимон – 2 шт.

майоран – 2 ч. л.

суха м’ята – 2 ч. л.

петрушка – 1 пучок

болгарський перець – 4 шт.

оливкова олія

сіль і перець

Приготування:

Зробити маринад: дві цибулини очистити і натерти на тертці; додати сік одного лимона, оливкову олію, спеції та сіль. У готовий маринад покласти нарізану баранину, перемішати та поставити в холодильник. Нанизати м’ясо на шпажки, чергуючи його зі шматочками солодкого перцю і кільцями цибулі. Змастити олією решітку і помістити на неї шашлик. Під низ помістити деко. Смажити за температури 200 градусів до рум’яної скоринки.

Шашлик зі свинини в духовці

Інгредієнти:

свинячий ошийок – 600 г

цибуля ріпчаста – 3 шт.

чорний перець – ½ ч. л.

винний оцет – 3 ст. л.

сіль – 1 ч. л.

вода – 500 мл

Приготування:

Нарізати м’ясо шматочками, приправити сіллю та перцем. Залишити на 15 хвилин. Приготувати маринад: у миску з м’ясом влити оцет, воду і перемішати. Поставити в холодильник. Нанизати м’ясо на шпажки, чергуючи з кільцями цибулі. Запікати шашлик 25 хвилин у духовці, регулярно перевертаючи.

Залишайтеся вдома та смачних травневих свят!

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