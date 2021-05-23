Ось і закінчився наймасштабніший пісенний конкурс Євробачення. Переможцем Євробачення-2021 стали Måneskin з Італії. Про переможця міжнародного конкурсу і його участь у ньому ― читайте в матеріалі.

Переможцем Євробачення-2021 стали Måneskin. Це італійський гурт, до якого входять вокаліст Даміано, басистка Вікторія, гітарист Томас і ударник Ітан.

Учасники знали одне одного з середньої школи, але заснували гурт у 2015 році, коли вони об’єднали свої музичні напрями ― від року і репу до реггі, фанку та попу. Вони взяли назву свого гурту від датського слова, що означає «місячне світло», як данина поваги батьківщині їхньої басистки Вікторії.

У 2018 році гурт випустив сингли «Morirò da Re» і «Torna a casa» перед своїм першим студійним альбомом, який посів перше місце в чартах, ― «Il Ballo della Vita». Їхній успіх продовжився і в 2019 році: було відіграно 66 концертів і продано 140 000 квитків на виступи в Італії і по всій Європі. Вони жили в Лондоні і працювали над своїм новим альбомом «Teatro d’ira ― Vol. I».

Слухайте пісню гурту Måneskin «Zitti E Buoni» для Євробачення-2021 просто зараз!



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