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Євробачення-2021: Литва. The Roop — «Discoteque» виступ у півфіналі

22.05.2021

Сьогодні Литва виступила на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2021. Це гурт The Roop. Пісня, з якою учасники змагаються за перемогу в Роттердамі, називається «Discoteque». Деталі в матеріалі.

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Литва назвала конкурсанта, який представлятиме її на міжнародному пісенному конкурсі в Нідерландах. Це гурт The Roop. У 2018 році колектив уже брав участь у національному відборі на Євробачення, однак не здобув перемоги.

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Про колектив The Roop

Гурт The Roop складається з трьох учасників. Вони описують свій музичний стиль як суміш поп-року та інді. Колектив був створений у 2014 році, хоча його учасники набагато довше працюють у музичній індустрії. Дебютний альбом гурту «To Whom It May Concern» вийшов у 2015 році. Відтоді колектив грає музику по всьому світові, від Литви до Бельгії, від Сербії і до Бразилії.

Відбувся офіційний реліз конкурсної пісні 2021 року «Discoteque».

Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UΛ:Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

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