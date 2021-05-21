Вафельний торт: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Вафельний торт – найулюбленіший десерт усіх дітлахів! Це незвичайний торт, але найлегший, який можна уявити, з колумбійськими нотами. Секрет приготування незвичного вафельного торту і вареної згущенки нам відкрив суддя шоу «МастерШеф. Професіонали»-3 Ектор Хіменес-Браво. Детальніше читайте в матеріалі.

Більше на тему: Гарбузовий пиріг у глазурі: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Інгредієнти для згущенки:

молоко 3.2% – 3 л

цукор – 680 г

сода – ½ ч. л.

сіль – ¼ ч. л.

палички кориці – ½ ч. л.

Спосіб приготування

У середній каструлі з’єднайте всі інгредієнти і доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь до низького-середнього. Часто помішуючи дерев’яною лопаткою, варіть приблизно 3 години ― до появи карамельного кольору. Перелийте у скляну ємність і накрийте плівкою. Зберігайте в холодильнику до 1 тижня.

Інгредієнти для вафельного торту:

згущене молоко – 750 мл

вафельні коржі – 1,5 упаковки

бринза, натерта на тертці – 300 г

вершкове масло кімнатної температури – 55 г

лимонний сік – 1 ч. л.

полуниця для декору

Спосіб приготування:

Змішате варену згущенку з вершковим маслом у міксері. Додайте лимонний сік і збивайте на високій швидкості 3 хвилини. Намастіть вафельні коржі згущенкою (всі коржі, не дуже багато і рівномірно). Кожний третій шар зробіть із бринзою: намащений згущенкою корж рівномірно потрусіть сиром і зверху накрийте вафельним коржем, який змащений згущенкою з обох боків. Готовий торт залиште під гнітом (дошка з вантажем на ній) на 2―3 години. Верх торта змастіть залишками згущенки і прикрасьте полуницею перед подачею.

Смачного!

Більше на тему: Панкейки з лисичками та кабачком: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.