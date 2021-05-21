У четвер, 20 травня, завершився другий півфінал Євробачення-2021. Свої композиції представили учасники з 17 країн: Сан-Марино, Естонія, Чехія, Греція, Австрія, Польща, Молдова, Ісландія, Сербія, Грузія, Албанія, Португалія, Болгарія, Фінляндія, Латвія, Швейцарія, Данія.

У фінал конкурсу Євробачення-2021 пройшли лише 10 учасників другого півфіналу:

Албанія: Anxhela Peristeri – «Karma»

Сербія: Hurricane – «LOCO LOCO»

Болгарія: Victoria – «Growing Up Is Getting Old»

Молдова: Natalia Gordienko – «Sugar»

Португалія: The Black Mamba – «Love Is On My Side»

Ісландія: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»

Сан-Марино: Senhit feat. Flo Rida – «Adrenalina»

Швейцарія: Gjon’s Tears – «Tout l’univers»

Греція: Stefania – «Last Dance»

Фінляндія: Blind Channel – «Dark Side»

У фіналі конкурсу також виступлять:

Норвегія: TIX – «Fallen Angel»

Ізраїль: Eden Alene – «Set Me Free»

Росія: Manizha – «Russian Woman»

Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»

Мальта: Destiny – «Je Me Casse»

Литва: The Roop – «Discoteque»

Кіпр: Elena Tsagrinou – «El Diablo»

Швеція: Tusse – «Voices»

Бельгія: Hooverphonic – «The Wrong Place»

Україна: Go_A – «SHUM»

Франція: Barbara Pravi – «Voilà»

Велика Британія: James Newman – «Embers»

Італія: Måneskin – «Zitti E Buoni»

Іспанія: Blas Cantó – «Voy A Quedarme»

Німеччина: Jendrik – «I Don’t Feel Hate»

Трансляція фіналу грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UA: Перший 22 травня о 22:00, а також онлайн на сайті stb.ua. Коментатором буде Сергій Притула.

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Фото: eurovision.tv

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