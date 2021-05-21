Євробачення-2021: хто пройшов до фіналу від 20.05.2021.
У четвер, 20 травня, завершився другий півфінал Євробачення-2021. Свої композиції представили учасники з 17 країн: Сан-Марино, Естонія, Чехія, Греція, Австрія, Польща, Молдова, Ісландія, Сербія, Грузія, Албанія, Португалія, Болгарія, Фінляндія, Латвія, Швейцарія, Данія.
У фінал конкурсу Євробачення-2021 пройшли лише 10 учасників другого півфіналу:
Албанія: Anxhela Peristeri – «Karma»
Сербія: Hurricane – «LOCO LOCO»
Болгарія: Victoria – «Growing Up Is Getting Old»
Молдова: Natalia Gordienko – «Sugar»
Португалія: The Black Mamba – «Love Is On My Side»
Ісландія: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»
Сан-Марино: Senhit feat. Flo Rida – «Adrenalina»
Швейцарія: Gjon’s Tears – «Tout l’univers»
Греція: Stefania – «Last Dance»
Фінляндія: Blind Channel – «Dark Side»
У фіналі конкурсу також виступлять:
Норвегія: TIX – «Fallen Angel»
Ізраїль: Eden Alene – «Set Me Free»
Росія: Manizha – «Russian Woman»
Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»
Мальта: Destiny – «Je Me Casse»
Литва: The Roop – «Discoteque»
Кіпр: Elena Tsagrinou – «El Diablo»
Швеція: Tusse – «Voices»
Бельгія: Hooverphonic – «The Wrong Place»
Україна: Go_A – «SHUM»
Франція: Barbara Pravi – «Voilà»
Велика Британія: James Newman – «Embers»
Італія: Måneskin – «Zitti E Buoni»
Іспанія: Blas Cantó – «Voy A Quedarme»
Німеччина: Jendrik – «I Don’t Feel Hate»
Трансляція фіналу грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UA: Перший 22 травня о 22:00, а також онлайн на сайті stb.ua. Коментатором буде Сергій Притула.
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Фото: eurovision.tv