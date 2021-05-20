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Любовний гороскоп на 2021 рік від Хаяла Алекперова

20.05.2021

Один із найвідоміших екстрасенсів та астрологів країни, експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаял Алекперов стверджує, що 2021 рік обіцяє чимало позитивних змін в особистому житті кожного зі знаків зодіаку. Це буде пов’язано з внутрішніми змінами, до яких підштовхнуть нас зірки вже взимку. Головними подарунками року стануть прийняття себе з усіма плюсами і мінусами, вміння чути свій внутрішній голос і душевна гармонія. Читайте любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку від Хаяла Алекперова.

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Овни

Початок року порадує самотніх представників знака романтичними знайомствами. Проте зірки радять не поспішати з висновками про вподобану вами людину. Є велика ймовірність розчарувань. Кінець весни ― початок літа для сімейних знаків ― чудова пора, щоб реалізувати разом з партнером спільні плани.

Тельці

Прийдешній рік ― відмінний час для сімейних Тельців, щоб попрацювати над помилками в стосунках. У цей період у представників знака є всі шанси дійти до спільного знаменника зі своїм партнером без конфліктів і з’ясувань стосунків. Самотнім же Тельцям прийдешній рік обіцяє кардинальні зміни. У вас є всі шанси зустріти свою долю.

Близнюки

На початку року емоційність Близнюків буде на піку. А тому сімейні представники знака можуть часто провокувати конфлікти зі своєю половинкою. Щоб цього уникнути, зірки радять спрямувати свою енергію в інше русло. Наприклад, у творчість. Самотнім  Близнюкам варто уважніше озирнутися на всі боки. Можливо, ви впритул не помічаєте претендента на ваше серце.

Раки

Прийдешній рік для Раків буде сповнений суперечностей. З одного боку, самотні представники знака прагнутимуть кардинальних змін в особистому житті. А з іншого ― боязнь розчарування може зупиняти їх за крок від серйозних і рішучих дій. І в цьому випадку зірки радять бути сміливішими. Щастя в особистому житті залежить від вашої впевненості в собі.

Леви

У 2021 році фахова сфера діяльності може раз у раз навантажувати Левів купою турбот. Тож не дивно, що за такої завантаженості особисте життя представників знака може відійти далеко на другий план. Та зірки радять все ж зберігати баланс і більше часу приділяти своїй половинці, бо головною причиною сварок у стосунках буде саме ваша зайнятість.

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Діви

У прийдешньому році зірки радять сімейним Дівам бути обережнішими у висловлюваннях, особливо якщо справа стосується суперечок з коханою людиною. Надмірна категоричність може стати причиною серйозного конфлікту, залагодити який буде вельми нелегко. Самотнім же серцям уже з початку року варто частіше виходити в люди ― доленосне знайомство не за горами.

Терези

2021 рік для Терезів ― сприятливий час, щоб завершити якийсь етап у сфері особистих стосунків, будь це рішення розлучитися або ж навпаки ― з’їхатися зі своєю половинкою. Головне при цьому ― не боятись. В іншому разі ризикуєте втратити багато дорогоцінного часу, змарнувавши його на сумніви.

Скорпіони

Цей рік для Скорпіонів ― вдалий час, щоб почати спільне життя зі своєю половинкою або узаконити свій союз. Шлюб, укладений у 2021-му, буде міцним і щасливим. Самотнім же серцям варто бути уважнішими з новими знайомствами на початку року ― є велика ймовірність розчаруватися в людині.

Стрільці

У 2021 році сімейним Стрільцям варто бути стриманішими в плані критики і зауважень на адресу коханої людини. Зараз конфлікт може розгоратися від найменшої іскри. Тому намагайтеся думати не про те, щоб довести свою правоту, а про те, щоб зберегти гармонію у стосунках. Адже все-таки погода в оселі набагато важливіша.

Козероги

На початку року Козероги ризикують повторити вже колись зроблену помилку в стосунках зі своєю другою половинкою. Чи варто говорити, що така ситуація викличе ще більший резонанс з боку вашого партнера. А тому зірки радять враховувати минулий досвід і не наступати двічі на одні й ті самі граблі.

Водолії

Прийдешній рік для Водоліїв ― прекрасна пора, щоб перевести свої стосунки на новий рівень. Багато представників знака переглянуть свої погляди на особисте життя і наважаться на серйозні зміни, на кшталт початку спільного життя з партнером, укладення шлюбу і навіть планування дитини.

Риби

У першій половині року Рибам потрібно бути пильними. Зірки радять не бути відвертими на тему особистого життя в розмовах із людьми, у яких ви не впевнені на всі сто, оскільки є велика ймовірність не тільки стати об’єктом пліток, а й спровокувати цим конфлікт зі своєю половинкою.

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