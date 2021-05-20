Як визначити брехню по телефону
Сьогодні ґаджети займають велику кількість нашого часу. Ми багато годин проводимо в телефоні: соцмережі, листування і розмови. Спілкування вийшло на новий рівень. Однак під час телефонних розмов ми не бачимо обличчя співбесідника, а лише чуємо його голос. У таких випадках дуже складно визначити, кажуть нам правду чи брешуть. Та якщо знати, на що звертати увагу, то можна легко виявити брехуна. Читайте в нашому матеріалі основні ознаки брехні по телефону.
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Для того, щоб зрозуміти, чи бреше вам людина по телефону, потрібно звертати увагу на зміни в її мовленні. Що для співрозмовника норма? Як він говорить? Швидко чи повільно, спокійно чи торохтить, використовує слова-паразити чи його мова чиста. Усі ці знання необхідні, саме вони й допоможуть визначити, чи змінилося щось. Якщо ваш друг завжди розмовляє спокійно, але раптом почав запинатися або повторювати одну й ту саму фразу, це явна ознака того, що він щось приховує.
Та що робити, коли ви тільки знайомитеся по телефону з людиною? Адже такі ситуації нині не рідкість. На що звертати увагу? Почніть розмову зі звичайних тем, щоб ваш співрозмовник розслабився. Так ви зможете визначити його тембр і манеру мовлення. А далі дотримуйтесь наших порад і пам’ятайте, що брехуни непослідовні і схильні змінювати відповіді.
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Як визначити брехню по телефону
- Людина, яка намагається обдурити, часто не дає прямої відповіді на поставлене запитання. Їй властиво переводити розмову з теми на тему або атакувати зустрічними запитаннями.
- Брехун під час розмови змінюватиме свою тактику. Якщо, наприклад, на самому початку співрозмовник детально перелічував свої переваги або навички, а потім почав поверхнево чи коротко відповідати на запитання, то, швидше за все, він або бреше, або в нього був негативний досвід, який він замовчує.
- Пауза після запитання також може свідчити про брехню. Так, наприклад, під час обговорення теми співрозмовник відповідав швидко, а після певного запитання задумався, – це свідчить про те, що або він узяв паузу, щоб придумати відповідь, або згадує про свої проколи і йому потрібен час, щоб правильно сформулювати відповідь.
- Якщо під час розмови людина говорить повільно, а потім раптом прискорюється, швидше за все вона занервувала або ця тема їй неприємна.
- Тембр голосу також відіграє важливу роль у визначенні брехні. Так, більшість людей під час брехні часто говорять тихіше. Якщо ж тембр голосу став вищим, то це свідчить про те, що співрозмовник нервує.
- Часті зітхання або запинки під час відповідей на запитання свідчать про те, що ця тема співрозмовнику неприємна, він нервує, а значить, у нього був негативний досвід, про який він міг промовчати.
Більше про те, як розпізнати брехню, ви дізнаєтеся в психологічному проєкті «Детектор брехні».
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