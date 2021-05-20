Гороскоп на 21 травня 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому варто бути уважнішим, а хто повинен розвивати свої навички і прагнути до кращого? Читайте гороскоп на 21 травня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Чудовий день. Ви будете сповнені сил та енергії. Будь-яка розпочата справа, навіть найскладніша, піде дуже легко. Однак зірки радять не планувати наперед, а подивитися, що вийде.

Телець

Не намагайтеся робити сто справ одночасно. Все одно у вас нічого не вийде. Зупиніться на найважливіших, а дрібніші справи просто делегуйте.

Близнюки

Якщо Близнюки не проґавлять можливість, то зможуть заробити повагу колег. Також є сенс подумати про додатковий заробіток або реалізацію мрії.

Рак

Трохи складний і насичений день. Однак, незважаючи на поспіх, ви встигнете зробити все, навіть дрібні справи. Вечір проведіть у колі сім’ї.

Лев

Вас чекає дуже насичений день. Проте в гонитві за мрією намагайтеся не випустити з уваги важливі деталі. Більше віри в себе. Тільки тоді у вас усе вийде.

Діва

Не бійтеся змін. Вони принесуть вам тільки краще життя. Так, це страшно, але без ризику неможливо домогтися позитивних змін. Для заспокоєння душі підстеліть собі соломки.

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Терези

Прекрасний день для налагодження ділових контактів і зустрічей із друзями. Однак якщо ваші плани різко зміняться, нехай так і буде. Доля готує вам приємний сюрприз.

Скорпіон

Ви трохи втомилися від побуту, однак від нього вам втекти не вдасться. Що ж, доросле життя ― воно таке. Іноді доводиться йти на компроміси.

Стрілець

Ви сміливо можете мріяти! З самого ранку на вас чекає приємне знайомство, яке може обіцяти тривалі та гармонійні стосунки. Придивіться до оточення. Ваша доля зовсім поруч.

Козеріг

У складній ситуації ви сміливо можете звернутися по допомогу до близьких. Прислухайтеся до порад досвідченіших людей. Це не означає, що треба сліпо слідувати їхнім указівкам, але послухати мудрі поради можна.

Водолій

Якщо вас щось цікавить, ви віддаєтеся цій справі до останньої краплі. Однак не варто зациклюватися на чомусь одному. Розвивайте свою поліфункціональність.

Риби

Займіться творчістю. Це дасть вам відчуття гармонії. Якщо щось вас розсердить, намагайтеся не приймати це близько до серця. Уже завтра все налагодиться.

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