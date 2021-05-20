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Євробачення-2021: виступи учасників у другому півфіналі конкурсу (ВІДЕО)

20.05.2021

Сьогодні, 20 травня, відбувся другий півфінал конкурсу Євробачення-2021. Пропонуємо ознайомитися з номерами країн-учасниць другого півфіналу. Дивіться відео виступів просто зараз!

У другому півфіналі виступили 17 учасників:

Сан-Марино: Senhit – «Adrenalina»


Естонія: Uku Suviste – «The Lucky One»


Чехія: Benny Cristo – «omaga»


Греція: Stefania – «Last Dance»


Австрія: Vincent Bueno – «Amen»


Польща: RAFAŁ – «The Ride»


Молдова: Natalia Gordienko – «Sugar»


Ісландія: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»


Сербія: Hurricane – «Loco Loco»


Грузія: Tornike Kipiani – «You»


Албанія: Anxhela Peristeri – «Karma»


Португалія: The Black Mamba – «Love Is On My Side»


Болгарія: Victoria – «Growing Up Is Getting Old»


Фінляндія: Blind Channel – «Dark Side»


Латвія: Samanta Tina – «The Moon is Rising»


Швейцарія: Gjon’s – «Tears Tout l’Univers»


Данія: Fyr & Flamme – «Øve Os På Hinanden»


Нагадаємо, 65-й пісенний конкурс Євробачення-2021 проходить у Нідерландах 18–22 травня. Виступають артисти у двох півфіналах. Трансляція грандіозного фіналу пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UA: Перший 22 травня о 22:00, а також онлайн на сайті stb.ua. Коментатором буде Сергій Притула.

Більше на тему: Євробачення-2021: усі пісні країн-учасниць міжнародного конкурсу

Фото: eurovision.tv

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