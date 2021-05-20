Євробачення-2021: виступи учасників у другому півфіналі конкурсу (ВІДЕО)
20.05.2021
Сьогодні, 20 травня, відбувся другий півфінал конкурсу Євробачення-2021. Пропонуємо ознайомитися з номерами країн-учасниць другого півфіналу. Дивіться відео виступів просто зараз!
У другому півфіналі виступили 17 учасників:
Сан-Марино: Senhit – «Adrenalina»
Естонія: Uku Suviste – «The Lucky One»
Чехія: Benny Cristo – «omaga»
Греція: Stefania – «Last Dance»
Австрія: Vincent Bueno – «Amen»
Польща: RAFAŁ – «The Ride»
Молдова: Natalia Gordienko – «Sugar»
Ісландія: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»
Сербія: Hurricane – «Loco Loco»
Грузія: Tornike Kipiani – «You»
Албанія: Anxhela Peristeri – «Karma»
Португалія: The Black Mamba – «Love Is On My Side»
Болгарія: Victoria – «Growing Up Is Getting Old»
Фінляндія: Blind Channel – «Dark Side»
Латвія: Samanta Tina – «The Moon is Rising»
Швейцарія: Gjon’s – «Tears Tout l’Univers»
Данія: Fyr & Flamme – «Øve Os På Hinanden»
Нагадаємо, 65-й пісенний конкурс Євробачення-2021 проходить у Нідерландах 18–22 травня. Виступають артисти у двох півфіналах. Трансляція грандіозного фіналу пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UA: Перший 22 травня о 22:00, а також онлайн на сайті stb.ua. Коментатором буде Сергій Притула.
Більше на тему: Євробачення-2021: усі пісні країн-учасниць міжнародного конкурсу
Фото: eurovision.tv
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