Гороскоп на 20 травня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому потрібно подумати про майбутнє, а кого чекає невелике розчарування? Читайте гороскоп на 20 травня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Складний день. Є велика ймовірність отримання травми, тому представникам знака варто бути вкрай обережними. Також треба припинити витрачати гроші. Вони можуть знадобитися.

Телець

Тельців чекає дуже важлива розмова з близькими людьми. Можливо, доведеться поступитися своїми принципами і дати змогу іншим зробити помилку. Зрозумійте: кожному потрібно набити свої ґулі.

Близнюки

Прекрасний день для проміжного підбиття підсумків. Можливо, вам захочеться змінити роботу або підвищити свою кваліфікацію. З’явиться бажання вийти із зони комфорту і спробувати щось нове.

Рак

Неоднозначний день. Є ймовірність фінансових втрат, а також сварок із коханою людиною. Стежте за своїми словами, інакше можете сильно образити когось.

Лев

День роздумів і планування майбутнього. Не давайте порад і не лізьте з допомогою туди, де вас бачити не хочуть. Займіться краще собою.

Діва

Вам захочеться гострих відчуттів. Однак не варто робити щось, не подумавши спершу про наслідки. Іноді синиця в руках краще.

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Терези

Небезпечний день, який загрожує вам сварками й конфліктами. Може виникнути сильна втома. Не робіть того, чого не хочете. Краще побудьте зі своїми думками наодинці та обміркуйте ситуацію, що склалася.

Скорпіон

Зірки не виключають можливості появи на вашому шляху невеликих труднощів, особливо якщо нові задуми належать до розряду ризикованих. Намагайтеся не робити необдуманих учинків.

Стрілець

Вам варто подумати про плани на майбутнє. Не виключені невеликі розчарування в особистому житті, однак це зовсім не означає, що ви будете самотні до кінця своїх днів. Просто ще не настав час.

Козеріг

У будь-якій незрозумілій ситуації вам варто покладатися тільки на себе. Якщо потрібно попросити допомоги, зверніться до родичів, але не до знайомих. Також зірки рекомендують не давати грошей у борг.

Водолій

День сприятливий для занять улюбленою справою, особливо для людей творчих професій. Не бійтеся експериментувати. Хто знає, можливо, ви створите шедевр.

Риби

Сумбурний день. Імовірні термінові відрядження або незаплановані поїздки. Будьте уважні в дорозі та не покладайтеся на допомогу незнайомців.

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