Ось і закінчився перший півфінал Євробачення-2021! Хто пройшов до фіналу пісенного конкурсу з виконавців, які вже виступили? Які результати голосування від 18.05.2021? Детальніше читайте в матеріалі.

Євробачення 2021. Дивитись перший півфінал від 18.05.2021

Сьогодні свої композиції представили учасники з 16 країн: Литви, Словенії, Росії, Швеції, Австралії, Північної Македонії, Ірландії, Кіпру, Норвегії, Хорватії, Бельгії, Ізраїлю, Румунії, Азербайджану, України і Мальти.

Усі телеглядачі Євробачення-2021 уже знають результати голосування. Але для тих, хто пропустив цю подію, ми коротко розповімо, як усе відбувалося.

За результатами оцінювання суддів і глядацького голосування від 18.05.2021 у фінал Євробачення-2021 проходять:

Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія, Україна.

Фінал Євробачення-2021 відбудеться 22 травня. Дивіться виступи найкращих артистів у прямому ефірі на телеканалі СТБ!

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Фото: eurovision.tv

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