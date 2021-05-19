У вівторок, 18 травня, завершився перший півфінал Євробачення-2021. Свої композиції представили учасники з 16 країн: Литва, Словенія, Росія, Швеція, Австралія, Північна Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан, Україна і Мальта.

У фінал конкурсу Євробачення-2021 пройшли лише 10 учасників:

Норвегія: TIX – «Fallen Angel»

Ізраїль: Eden Alene – «Set Me Free»

Росія: Manizha – «Russian Woman»

Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»

Мальта: Destiny – «Je Me Casse»

Литва: The Roop – «Discoteque»

Кіпр: Elena Tsagrinou – «El Diablo»

Швеція: Tusse – «Voices»

Бельгія: Hooverphonic – «The Wrong Place»

Україна: Go_A – «SHUM»

У другому півфіналі виступлять 17 учасників у такому порядку:

Сан-Марино: Senhit – «Adrenalina» Естонія: Uku Suviste – «The Lucky One» Чехія: Benny Cristo – «omaga» Греція: Stefania – «Last Dance» Австрія: Vincent Bueno – «Amen» Польща: RAFAŁ – «The Ride» Молдова: Natalia Gordienko – «Sugar» Ісландія: Daði og Gagnamagnið – «10 Years» Сербія: Hurricane – «Loco Loco» Грузія: Tornike Kipiani – «You» Албанія: Anxhela Peristeri – «Karma» Португалія: The Black Mamba – «Love Is On My Side» Болгарія: Victoria – «Growing Up Is Getting Old» Фінляндія: Blind Channel – «Dark Side» Латвія: Samanta Tina – «The Moon is Rising» Швейцарія: Gjon’s – «Tears Tout l’Univers» Данія: Fyr & Flamme – «Øve Os På Hinanden»

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Фото: eurovision.tv

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