Євробачення-2021: хто пройшов до фіналу 18.05.2021
У вівторок, 18 травня, завершився перший півфінал Євробачення-2021. Свої композиції представили учасники з 16 країн: Литва, Словенія, Росія, Швеція, Австралія, Північна Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан, Україна і Мальта.
У фінал конкурсу Євробачення-2021 пройшли лише 10 учасників:
Норвегія: TIX – «Fallen Angel»
Ізраїль: Eden Alene – «Set Me Free»
Росія: Manizha – «Russian Woman»
Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»
Мальта: Destiny – «Je Me Casse»
Литва: The Roop – «Discoteque»
Кіпр: Elena Tsagrinou – «El Diablo»
Швеція: Tusse – «Voices»
Бельгія: Hooverphonic – «The Wrong Place»
Україна: Go_A – «SHUM»
У другому півфіналі виступлять 17 учасників у такому порядку:
- Сан-Марино: Senhit – «Adrenalina»
- Естонія: Uku Suviste – «The Lucky One»
- Чехія: Benny Cristo – «omaga»
- Греція: Stefania – «Last Dance»
- Австрія: Vincent Bueno – «Amen»
- Польща: RAFAŁ – «The Ride»
- Молдова: Natalia Gordienko – «Sugar»
- Ісландія: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»
- Сербія: Hurricane – «Loco Loco»
- Грузія: Tornike Kipiani – «You»
- Албанія: Anxhela Peristeri – «Karma»
- Португалія: The Black Mamba – «Love Is On My Side»
- Болгарія: Victoria – «Growing Up Is Getting Old»
- Фінляндія: Blind Channel – «Dark Side»
- Латвія: Samanta Tina – «The Moon is Rising»
- Швейцарія: Gjon’s – «Tears Tout l’Univers»
- Данія: Fyr & Flamme – «Øve Os På Hinanden»
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Фото: eurovision.tv