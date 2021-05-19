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День вишиванки: світові зірки в українському національному вбранні

19.05.2021

20 травня Україна відзначає День вишиванки у 2021 році. Поза сумнівом, це одне з найкрасивіших національних убрань у всьому світі. А щоб довести це, редакція сайту STB.UA зробила добірку фото світових знаменитостей, які також віддали перевагу вишиванці. Дивіться в матеріалі!

вышиванка

Із давніх-давен вишиванка вважалася оберегом від зла. Саме тому сорочки прикрашали візерунками на рукавах, комірах, подолі так, щоб малюнок торкався тіла. Тому не дивно, що світові зірки обирають для себе таке вбрання. 

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Кейт Міддлтон

Герцогиня Кембриджська схожа на справжню українську дівчину.

вышиванка

Біллі Айліш

Біллі Айліш показала прекрасний приклад, який вигляд може мати сучасна українська дівчина.

вышиванка

Меган Маркл

Меган Маркл дуже гармонійна у вишиванці.

вышиванка

Дженіфер Лопес

Дженіфер Лопес прекрасна в будь-якому образі. Особливо у вишиванці. Дуже стильно!

вышиванка

Адель

Адель личить вишиванка. Образ вийшов дуже ніжний.

вышиванка

Більше на тему: День вишиванки 2021: традиції та особливості свята в Україні

Демі Ловато

Краса у простоті. Ось як можна поєднувати традиційне вбрання у повсякденному житті.

вышиванка

Діта фон Тіз

Епатажна Діта фон Тіз дуже органічна у вишиванці. Від українки не відрізнити.

вышиванка

Кейт Мосс

Супермодель знається на високій моді. І вишиванка — яскравий доказ цього!

вышиванка

Лана Дель Рей

Вишиванка — чудовий вибір для світських заходів.

вышиванка

Сандра Баллок

І для червоної доріжки — теж!

вышиванка

Міла Куніс

Українська красуня в національному вбранні. Що може бути краще!

вышиванка

Ніколь Кідман

Голлівудські зірки часто вибирають вишиванки. Ще б пак! Яка краса!

вышиванка

Голлі Беррі

Вишиванка і джинси — стильно і дуже красиво.

вышиванка

Кеті Холмс

Іще один приклад поєднання традиційного вбрання у повсякденному житті.

Різ Візерспун

Спекотного літнього дня блондинка в законі має чарівний вигляд.

вышиванка

Тейлор Свіфт

Вишиванка ‒ універсальний одяг для будь-якого випадку.

вышиванка

Принцеса Данії Марі

Іще одна представниця королівської сім’ї у вишиванці.

вышиванка

Джекі Чан

А ось Джекі Чан у вишиванці дуже крутий. Справжній чоловік!

вышиванка

Річард Бренсон

Вишиванка личить у будь-якому віці!

вышиванка

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