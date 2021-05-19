До Дня вишиванки 2021, який цього року українці святкують 20 травня, читайте про те, як з’явилось це гарне вбрання! Для жителів України вишита сорочка – один із найважливіших символів країни та єднання. Про те, як з’явилася вишиванка, які вони бувають і про що свідчать ті чи інші візерунки на них, – читайте в матеріалі.

Вишиванка – символ багатої на традиції української культури. Завдяки унікальному орнаменту вишита сорочка могла розповісти про походження людини, її вік, соціальний статус і навіть сімейний стан.

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Час появи вишиванок історики чітко визначити не можуть. Однак на розкопках у Черкаській області археологи знайшли датовані VI століттям срібні фігурки чоловіків у сорочках з ідентичним орнаментом традиційного українського вбрання XVIII–XIX століть. Це свідчить про те, що вишиванка має багатовікову історію.

Символи на вишиванках

Прикрашаючи вишивкою сорочки білих, чорних, червоних або синіх кольорів, українці «розповідали» іншим про своє життя. Наприклад, червоні вишиті сорочки одягали дівчата як символ любові та енергії, а сині – жінки старшого віку, які вже не матимуть дітей. Чорні сорочки носили винятково чоловіки. Найпопулярнішою є вишиванка білого кольору з різними візерунками з ниток. Орнамент і колір також розповідав чимало про власника сорочки.

Вишиванки різних регіонів України

Зустрівши українця у вишиванці з рослинним візерунком, наприклад, із зображенням винограду, калини або дуба, в чорно-червоній гамі, можна сміливо стверджувати, що це житель столиці. Полтавчани найчастіше одягали білі сорочки, вишиті білими нитками. А жителів Полісся та Волині можна було визначити завдяки біло-сірим сорочкам, розшитим червоними нитками. Для Чернігівщини характерні білі вишиванки з геометричними або рослинними орнаментами, виконані дуже дрібними стібками.

У західних регіонах характерною особливістю вишиванок був широкий спектр візерунків і кольорів. Наприклад, блакитний, який не є традиційним для більшості українських областей, або ж сорочки, вишиті тільки на рукавах скошеними чи поздовжніми смугами.

Візерунки на вишиванках

До візерунків на сорочках ставилися вкрай серйозно. Правильно вишита сорочка приносила власнику радість та благополуччя, а вишиванки, розшиті зі злим умислом, могли накликати біду. Копіювати чужий орнамент заборонялося, осікільки це означало повторення чужої долі.

Традиційно, вишивали дівчата, в такий спосіб готуючи собі посаг. А потім складали сорочки в спеціальну скриню. Кількість вишиванок в українки свідчила про її достаток. Якщо в дівчини було 30—40 сорочок – значить, вона була небагатою, 50—70 показували середній достаток, а якщо 100 і більше – то дівчина з багатої та благополучної сім’ї.

Також вишиванки вважалися справжнім оберегом від нечистої сили. Наприклад, на весілля наречена одягала особливу сорочку, яку після гулянь ховала в спальні та більше ніколи не діставала. Це символізувало захист від негараздів та пристріту в сімейному житті.

Для новонародженого малюка сорочку вишивали хрещені. Під час хрещення тканину обробляли свічками. А вишиваючи, співали пісні та молилися. Вірили, що такий обряд вбереже дитину від нещасть на все життя.

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