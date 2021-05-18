Згідно з новим прогнозом, опублікованим на сайті конкурсу, переможцем Євробачення-2021 може стати гурт з Італії Måneskin з піснею «Zitti e buoni». Лідерка минулих букмекерських прогнозів, француженка Barbara Pravi, опустилася на другу сходинку. На третьому місці ― представниця Мальти Destiny.

Представники Ісландії Daði & Gagnamagnið і виконавиця з Кіпру Elena Tsagrinou розташувалися на четвертому і п’ятому рядках відповідно. Україна піднялася в букмекерській таблиці. Гурт Go_A перемістився з дев’ятої сходинки на восьму.

Нагадаємо, що 18, 20 і 22 травня о 22:00 відбудеться грандіозний пісенний конкурс Євробачення в ефірах телеканалів СТБ і UА: Перший. В ефірі СТБ вже за доброю традицією трансляцію конкурсу коментує Сергій Притула.

Більше на тему: Євробачення 2021. Онлайн-трансляція першого півфіналу від 18.05.2021

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