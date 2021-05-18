Місячний календар садівника-городника на травень 2021 року допоможе визначити сприятливі та несприятливі дні місяця для садіння рослин і догляду за ними. Коли можна сіяти насіння, а в які дні краще відкласти всі роботи і просто відпочити? Читайте в нашому матеріалі місячний календар садівника-городника на травень 2021 року.

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Місячний посівний календар на травень 2021

1—2 травня — сприятливі дні для садіння коренеплодів. Також можна займатися висаджуванням розсади в теплиці і знищувати дрібні бур’яни. У саду ж можна почати висаджувати дерева та деякі квіти.

3—4 травня — у ці дні краще відмовитися від будь-яких робіт у саду та на городі. Цей час варто присвятити відпочинку. Якщо вже вибору немає, то правильно займатися тільки підгортанням. У жодному разі не можна висаджувати — все одно рослини не приживуться.

5—7 травня — прекрасні дні для висаджування розсади: томати, перець, баклажани, огірки, капуста. Також потрібно посадити картоплю. 6 травня краще зайнятися висівом насіння і пересадкою рослин. Також у ці дні можна сміливо висаджувати дерева та кущі.

8—9 травня — несприятливі дні для роботи. Присвятіть цей час відпочинку і плануванню майбутньої роботи в саду та на городі.

10—12 травня — період молодика. У цей час усі рослини стають уразливими, тому не варто працювати з ними в ці три дні. Зате можна викорчувати старі і хворі плодові дерева.

13—14 травня — цей час краще присвятити садінню рослин, що мають довге, в’юнке стебло: дині, кавуни, гарбузи, горох, квасоля. Також рекомендується видаляти пасинки на овочевих рослинах і непотрібні зав’язі. Можна підгортати і висаджувати квіти.

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15—17 травня — найсприятливіший час для висіву, садіння і пересаджування практично всіх культур. Сміливо доробляти те, що не встигли. Також можна висаджувати кущі, полуницю, квіти і збирати лікарські рослини.

18—19 травня — ці дні варто присвятити відпочинку і не працювати на городі чи в саду. Однак можна сміливо полоти і проріджувати рослини. Також можна обрізати дерева.

20—21 травня — сприятливі дні для висаджування розсади, прополювання бур’янів та сівби кропу і петрушки. А ось замочувати насіння не варто — воно може пропасти.

22—25 травня — ці дні краще присвятити закінченню посівних робіт на городі. Також можна посадити багаторічні або лікарські рослини і деякі види дерев. А ось від обробки рослин отрутохімікатами та обрізування дерев краще відмовитися.

26 травня — повня. Не рекомендується працювати з рослинами.

27—31 травня — у ці дні можна сміливо садити картоплю, часник, сіяти цибулю, бобові й лікарські рослини. Також можна садити й пересаджувати плодові дерева, косити траву. А ось від рясного поливу рослин краще відмовитися.

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