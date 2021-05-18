Євробачення-2021: виступи учасників у першому півфіналі конкурсу (ВІДЕО)
18.05.2021
Сьогодні, 18 травня, відбувся перший півфінал конкурсу Євробачення-2021, у якому виступила і Україна. Пропонуємо ознайомитися з номерами країн-учасниць першого півфіналу. Дивіться відео виступів просто зараз!
Євробачення 2021 – хто пройшов у фінал після першого півфіналу
Євробачення-2021: хто виступив у першому півфіналі
У першому півфіналі Євробачення-2021 виступили представники 16 країн, у тому числі й український гурт Go_A з піснею «Шум».
Литва: The Roop – «Discoteque»
Словенія: Ana Soklič – «Amen»
Росія: Manizha – «Russian Woman»
Швеція: Tusse – «Voices»
Австралія: Montaigne – «Technicolour»
Північна Македонія: Vasil – «Here I Stand»
Ірландія: Lesley Roy – «Maps»
Кіпр: Elena Tsagrinou – «El Diablo»
Норвегія: TIX – «Fallen Angel»
Хорватія: Albina – «Tick-Tock»
Бельгія: Hooverphonic – «The Wrong Place»
Ізраїль: Eden Alene – «Set Me Free»
Румунія: ROXEN – «Amnesia»
Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»
Україна: Go_A – «SHUM»
Мальта: Destiny – «Je Me Casse»
Нагадаємо, 65-й пісенний конкурс Євробачення-2021 проходить у Нідерландах 18–22 травня. Виступають артисти у двох півфіналах.
Більше на тему: Євробачення-2021: учасник від Португалії The Black Mamba з піснею «Love Is On My Side»
Фото: eurovision.tv
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