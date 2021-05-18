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Євробачення-2021: виступи учасників у першому півфіналі конкурсу (ВІДЕО)

18.05.2021

Сьогодні, 18 травня, відбувся перший півфінал конкурсу Євробачення-2021, у якому виступила і Україна. Пропонуємо ознайомитися з номерами країн-учасниць першого півфіналу. Дивіться відео виступів просто зараз!

Євробачення 2021 – хто пройшов у фінал після першого півфіналу

Євробачення-2021: хто виступив у першому півфіналі

У першому півфіналі Євробачення-2021 виступили представники 16 країн, у тому числі й український гурт Go_A з піснею «Шум».

Литва: The Roop – «Discoteque»


Словенія: Ana Soklič – «Amen»


Росія: Manizha – «Russian Woman»


Швеція: Tusse – «Voices»


Австралія: Montaigne – «Technicolour»


Північна Македонія: Vasil – «Here I Stand»


Ірландія: Lesley Roy – «Maps»


Кіпр: Elena Tsagrinou – «El Diablo»


Норвегія: TIX – «Fallen Angel»


Хорватія: Albina – «Tick-Tock»


Бельгія: Hooverphonic – «The Wrong Place»


Ізраїль: Eden Alene – «Set Me Free»


Румунія: ROXEN – «Amnesia»


Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»


Україна: Go_A – «SHUM»


Мальта: Destiny – «Je Me Casse»


Нагадаємо, 65-й пісенний конкурс Євробачення-2021 проходить у Нідерландах 18–22 травня. Виступають артисти у двох півфіналах.

Більше на тему: Євробачення-2021: учасник від Португалії The Black Mamba з піснею «Love Is On My Side»

Фото: eurovision.tv

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